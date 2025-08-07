El cardenal Antonio Cañizares, hospitalizado debido a su "delicado estado de salud"

Archivo - El Cardenal Antonio Cañizares visita el colegio parroquial diocesano Santiago Apóstol, en el el barrio del Cabanyal, a 27 de octubre de 2022, en Valencia, Comunidad de Valencia, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Antonio Cañizares LLovera ha sido hospitalizado debido a su "delicado estado de salud", según ha informado este jueves el Arzobispado de Valencia.

El arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, ha pedido "a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor".

Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.