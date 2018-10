Cargos de Compromís ven "humillante" el teléfono de València Activa que informa sobre planes de empleo en la calle

Actualizado 12/09/2018 19:12:48 CET

El PSPV llama a la calma y recuerda que "no es la primera vez que desde Compromís se pone en cuestión a Gómez"

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos de Compromís han criticado este miércoles el teléfono instalado por la fundación municipal València Activa en la calle Colón para dar información sobre el plan de empleo para mayores de 55 años. La diputada Marian Campello lo ha tachado de "vergüenza humillante", la portavoz adjunta Mònica Alvaro ha recordado que la Generalitat ya "presta asesoramiento de calidad" y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha ironizado con la canción 'Teléfono' de Aitana.

En varios mensajes en Twitter, los representantes de la coalición han expresado así su rechazo a la medida inaugurada la pasada jornada por el organismo que encabeza la portavoz socialista en el Ayuntamiento y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez. La cabina suena cada diez minutos y las personas que lo descuelgan reciben información sobre 'Oportunitats +55' y otras iniciativas de la agencia de empleo.

La primera en criticarlo ha sido Campello, que ha mencionado a Gómez para recordarle que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) "presta asesoramiento de calidad y confidencial para la búsqueda de empleo". "No hace falta ningún teléfono rojo en la calle en pleno centro de València para asesorar a nadie", ha subrayado, para tachar la idea de "humillante".

También con el vídeo de la canción 'Teléfono', Campello ha lanzado un mensaje a Gómez: "Déjate el teléfono en casa para no llamarles (ni humillarles)", algo que ha replicado Nomdedéu afirmando que "cuando en À Punt Directe hablaban de determinadas medidas contra el paro de los mayores, les habría faltado poner esta banda sonora".

En otro 'tuit', la parlamentaria ha añadido que "para acceder a uno de los 80 puestos de trabajo que desde la Concejalía de Gómez se ofrecen hay que cumplir diferentes requisitos. Uno de ellos es estar frente al teléfono cuándo suene".

"EN UNA DE LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS"

Y ha subrayado: "El susodicho teléfono rojo (por si hay dudas de quién dirige la idea) se encuentra en una de las zonas más exclusivas de València: entre un Corte Inglés, una Nike Store, un Benetton y un Pull & Bear".

La también diputada Teresa Garcia ha agregado en su perfil que "al colectivo con mayores necesidades de inserción no se le puede estigmatizar así" y ha tildado la campaña de "superficial".

En la misma línea, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha mencionado a Gómez para señalarle: "Si usted viene de un casting de Gran Hermano, le tengo que decir que esto es la vida real. Si está mala, vaya al médico. Y si busca trabajo, vaya al Servef. Retire esta vergüenza humillante, por favor".

Como senador de Compromís, Carles Mulet, ha respondido al mensaje de Álvaro para coincidir en que ve "humillante" la idea del teléfono y lamentar que "la gente parada hace cola a la vista de todos delante de una cabina para ver si tienen suerte". "Qué vergüenza, qué despropósito, qué falta de sensibilidad con la gente", ha manifestado.

PSPV: "PROMOCIÓN QUE DA RESULTADOS"

Por parte de los socialistas, el portavoz del PSPV València y asesor de Presidencia de la Generalitat, Borja Sanjuán, ha replicado a las críticas con una serie de mensajes para explicar que "no hace falta informarse en el teléfono", dado que "es una herramienta de promoción visible y que por lo visto da resultados". Ha recordado que "ha sido utilizada otras veces como con las hortalizas gigantes o la silla de tres patas para promocionar medidas sociales".

En cualquier caso, ha insistido en que "informarse de medidas de empleo no es humillante, sea en un anuncio o en cualquier otro espacio" y ha llamado a "dejar de dar esa imagen asistencial malentendida". "Quien recibe una ayuda de empleo o es contratado por el sector público lo hace sin perder un ápice de dignidad", ha reivindicado.

Por tanto, para Sanjuán, "que una diputada afirme que para recibir uno de los 80 empleos hay que esperar frente al teléfono, solo genera confusión. Es cuanto menos irresponsable no informarse antes de publicarlo". "Por el centro de València pasa gente de todo tipo. No es mi idea de ciudad una en la que los centros están reservados para unos pocos, y València afortunadamente no es así", ha agregado.

En el último mensaje, tras compartir la imagen de la campaña, el portavoz ha defendido que "todos los partidos que conforman el Ayuntamiento deberían hablar bien de esta medida de empleo, pionera entre las ciudades de España". "Espero que otros y otras se recuperen del golpe de calor electoral", ha enfatizado, para instar a Campello a rectificar.

Como responsable de València Activa, Sandra Gómez, ha compartido esta serie de mensajes de Sanjuán en su perfil y ha recordado que "'Oportunitats55' es una apuesta del Ayuntamiento para dar una oportunidad laboral a los mayores de 55 años de València y hacer una llamada de atención a las empresas".

"LLAMAMIENTO A LA CALMA" DEL PSPV

También por parte de los socialistas, desde el PSPV de València lamentan lo que ven como una "estrategia orquestada para criticar las acciones impulsadas por la portavoz del grupo municipal, Sandra Gómez, desde un tiempo a esta parte".

Recuerdan además que "no es la primera vez que desde Compromís se critica a Gómez y se le pone en cuestión", por lo que hacen un "llamamiento a la calma por parte de quienes son compañeros de gobierno, que deberían poner en valor medidas que intentan ayudar a mejorar la vida de los vecinos". "Lo contrario es lo que da lugar a confusión y decepciona a la ciudadanía", lamentan.

Ahora bien, desde el grupo socialista remarcan que "si alguien quiere información sobre esta o cualquier otra iniciativa existen canales de comunicación directos, no son necesarias las redes sociales".

"El desempleo es la mayor preocupación de los valencianos, y por eso entendemos que las acciones que emprendan tanto el Govern del Botànic como el de la Nau han de ser respaldadas, porque su éxito será el de todos. Pero su fracaso también", advierten.

Respecto a la iniciativa, insisten en que el objetivo es informar sobre el plan de empleo y en que el teléfono está ubicado en "una de las esquinas más transitadas, precisamente para que lo pueda ver gente de todas las edades", con el objetivo de "visibilizar la problemática de las personas desempleadas mayores de 55 años y su difícil reincorporación" y que puedan tener un "trato personalizado".