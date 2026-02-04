Carl Cox, Miss Monique, Hugel y James Hype 'apuntalan' el cartel del Medusa

Imagen de la edición de 2025 de Medusa - MEDUSA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carl Cox, Miss Monique, Hugel y James Hype son algunos de los nombres destacados de la nutrida batería de confirmaciones anunciada este miércoles por la organización del festival Medusa, que celebrará la XII edición en la Playa de Cullera (Valencia) del 13 al 17 de agosto.

Las últimas novedades en sumarse al plantel son "pesos pesados" de la escena electrónica internacional, como Carl Cox, Miss Monique, Hugel, James Hype, 4 Of A Kind, Fantasm, Marco Carola o Mau P. En total, hoy ha anunciado los nombres de 130 artistas, casi el cartel completo.

El encuentro acogerá todos los géneros de la electrónica, del techno a EDM, pasando por trance, hardstyle o remember. En esta edición, los ritmos que más crecen son, por un lado, el house (y todos sus derivados: tech house, latin house, afro house...); y por otro, el hard techno/hard groove, el sonido acelerado y sin concesiones que es el estilo musical de bandera de la Gen Z.

El festival espera reunir a más de 160.000 personas en Cullera bajo la temática Apsaras, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista. Los abonos están a la venta en www.medusasunbeach.com