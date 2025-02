Carla Martí debuta en la novela 'Estrellas de Ciudad', "una historia de amor de película sin restar realismo"

La autora valenciana cree que aún "hay géneros literarios que se toman más en serio que otros"

La autora Carla Martí (València, 1998) debuta en el panorama literario con 'Estrellas de Ciudad', una "novela perfecta para todos aquellos que siempre han soñado con vivir una historia de amor de película, pero sin restarle realismo".

La escritora asegura, en una entrevista con Europa Press, que los lectores "se van a encontrar una historia fluida , pero a la vez profunda, marcada por las dudas y miedos que todos hemos podido sentir alguna vez, y guiada por el amor, la ambición y las ganas imparables de perseguir tus sueños cuesten lo que cuesten".

La joven narradora ambienta su historia en "un escenario soñador, como lo es Nueva York, con un ambiente marcado por el éxito y la fama, pero también unos personajes muy reales que simplemente están tratando de encontrar su lugar en el mundo y terminan encontrándose también entre ellos".

Además de la trama amorosa, el relato, que publica Contraluz, trata temas de actualidad, como la importancia de la salud mental. Martí comenta que "la representación de todo tipo de realidades, ya sea en la literatura, en el cine o en el arte, ayudan muchísimo a que muchas personas que no siempre se han visto reflejadas en lo que consumimos puedan por fin decir 'mira, este personaje es como yo' y eso siempre ayudará a que estén mucho más normalizados".

"A veces, aunque sea un poco triste, es más fácil empatizar con tu personaje favorito que con una persona desconocida, así que todo lo que ayude a que esos temas que siempre se han considerado tabú estén más visibilizados me parece una gran ayuda. Y la literatura, en este caso el romance joven adulto, además también llega a las nuevas generaciones, permitiéndonos avanzar aunque sea un poco más cada vez", apunta.

Carla Martí trabaja en el sector literario y también compagina las redes con su trabajo con la escritura. En este sentido, se muestra convencida de que las redes sociales "son una gran ventana para acceder a gente a la que nunca antes lo podrías haber hecho de otra manera".

"Tener una plataforma puede ayudarme a dar a conocer mi libro con más facilidad que si no la tuviera. Pero creo que no todo es eso, la literatura no es cuestión de números e interacciones, creo que además de eso debes saber cuál es tu publico y a que este le guste. El conocer el sector desde una posición más interna me ha ayudado muchísimo a tener los pies en la tierra y a saber qué esperar, cosa por la cual estoy muy agradecida", reflexiona.

SIN PREJUICIOS Y TABÚES".

La autora afirma que hay una nueva generación literarias que ya no percibe la cultura como algo reservado para unos pocos. "Con el paso de los años se ha demostrado que todos podemos acceder a ella y que hay un nicho para cada tipo de consumidor. Me parece fantástico que las redes hayan ayudado a que muchísima gente encuentre sus gustos y a disfrutar, en este caso, de la literatura sin prejuicios y tabúes".

No obstante, precisa que siente que esa 'pared invisible' "no está todavía rota y hay géneros literarios que se toman más en serio que otros". Aun así, manifiesta: "Estamos orientados en buen camino para demostrar que eso no es así y que lo importante al fin y al cabo no es qué leas, si no que leas".

Carla Martí confía en que las personas que se acerquen a su obra"lleguen a verse reflejadas en sus páginas". "Me gustaría que mis lectores y lectoras recomendaran 'Estrellas de Ciudad' a más gente; no hay nada más poderoso que un lector tratando de convencerte para que leas su nuevo libro favorito".

"A partir de ahí, espero que se queden a mi lado para leer todo lo que llegue después. Solo puedo decir que tengo muchas más historias que contar y que me encantaría seguir compartiéndolas. Para mi lo principal es llegar al corazón de la gente, y el resto ya llegará", concluye.