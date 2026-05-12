Carlos Baño comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante

Archivo - Carlos Baño, en una imagen de archivo a su llegada a la sede de la Cámara de Comercio de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único imputado en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación de Alicante para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023, comparecerá este miércoles, 13 de mayo, en la comisión de investigación sobre este programa en el Palacio Provincial, según han confirmado fuentes de la institución provincial consultadas por Europa Press.

La sesión en la que estaba previsto que compareciera Baño, "a petición propia y de forma voluntaria", se fijó en un primer momento para el 27 de abril, aunque se aplazó a este miércoles "por motivos de agenda" y atendiendo a la "petición de uno de los miembros" que no podía acudir en esa fecha inicialmente establecida. Las mismas fuentes han precisado que se espera que la reunión comience a las 12.30 horas.

Desde el equipo de gobierno de la Diputación, del PP, insistieron en que, "con el fin de que todos los diputados de los distintos grupos políticos" que integran la comisión pudieran "participar en la sesión" en la que estaba prevista la comparecencia de Baño, esta se iba a celebrar el 13 de mayo.

Por otro lado, desde el PSPV, que está en la oposición, acusaron al equipo de gobierno de la Diputación, del PP, de justificar el cambio de fecha "alegando una petición previa" del diputado de Compromís, Ximo Perles, "realizada durante la comisión constitutiva" y que "en su momento fue ignorada".

CAUSA JUDICIAL

Baño es el único investigado en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del programa del bono consumo de la Diputación para municipios de la provincia de Alicante durante 2022 y 2023.

La causa está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. El empresario fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Desde entonces, en actos públicos y en declaraciones a los medios de comunicación ha defendido su inocencia. "Nunca me he llevado un euro de nada", aseguró.