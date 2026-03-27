Carlos Baño insiste en su inocencia: "Nunca me he llevado un euro"

Carlos Baño, este viernes a su llegada a la sede de la Cámara de Comercio de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único imputado en la causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023, ha vuelto a defender su inocencia ante los hechos que se le imputan: "Nunca me he llevado un euro de nada".

En estos términos se ha manifestado este viernes a preguntas de los medios de comunicación, tras participar en una rueda de prensa en la sede de la entidad cameral, donde se ha presentado la séptima edición de la gala del Club de las Empresas Centenarias y cuáles serán homenajeadas.

Este pasado jueves, el juez titular de la plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante acordó levantar el secreto de sumario en esa causa, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que los investigadores de la Policía cifran de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El magistrado incoó estas diligencias previas el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez había estado investigando esos hechos en el marco de unas diligencias preprocesales a raíz de una denuncia de la Agencia Antifraude.

Sobre si tiene previsto comparecer en el juzgado de manera voluntaria, Baño ha dicho que "por supuesto" y que lo hará cuando se lo diga su abogado, y ha añadido que se enteró de la apertura del secreto de sumario, de "unos 500 folios", por la prensa. Al respecto, ha dicho que se alegra de que "se haya abierto", porque "la única forma de poderse defender es saber de qué te acusan".

El representante empresarial ha afirmado que su letrado "todavía no ha podido terminar de preparar la defensa" y que "después de leer lo que ha leído y con un pequeño resumen que ha hecho" le ha dicho que está "todavía más tranquilo de lo inicial, te conozco y sé cuál es tu forma de ser".

"Estoy totalmente tranquilo. Tengo 59 años y llevo 40 años trabajando honradamente como empresario", ha aseverado, tras lo que ha apuntado: "Hace unos años decidí dar un paso y pasar a la vida pública y tomar responsabilidades. Quien me conoce y sabe mi trayectoria sabe perfectamente de mi honradez y de mi forma de actuar".

"A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA"

Sobre el día de su detención, ha agradecido el trato de los agentes de la Policía, que acudieron "con un coche sin rotular" y lo trataron "con toda la educación del mundo", según ha manifestado.

"Tuve la posibilidad incluso de hablar con el comisario, con el que me une una buena relación, como con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha resaltado, al tiempo que se ha puesto "a disposición de la justicia".

Sobre la puesta en marcha de los bonos, el presidente de Facpyme ha afirmado que ante el crecimiento de ventas 'online' después de la pandemia de la covid-19 entendió que eran necesarias "campañas y soluciones para la sociedad en general" y, "por supuesto, para el pequeño comercio".

Así, ha afirmado que, "siguiendo el ejemplo que había hecho el gobierno del Botànic" en la Generalitat Valenciana, presidida entonces por Ximo Puig, transmitieron a la Diputación de Alicante, cuyo presidente era entonces Carlos Mazón, "que era conveniente hacer" esos bonos.

Según Baño, este programa "ha sido un éxito para todos los comercios de la provincia" y los municipios con los que se ha colaborado, en los que hay "ayuntamientos de todos los colores". También ha dicho que este último año se ha "reprochado" a la Diputación "por qué no se hacían" los bonos.

"AMIGO" DE MAZÓN

"No soy de ningún partido político, tengo amigos en distintos partidos políticos, se me ha tachado de varias cosas, tengo el honor de ser amigo del que era presidente de la Generalitat y presidente de Diputación en su momento", ha añadido, en alusión a Mazón, ahora exjefe del Consell.

Baño ha destacado que él y Mazón son "amigos" desde "hace 25 años, cuando él no estaba en la política". "Nos presentó, además, un socialista al que yo quería muchísimo, mi querido Antonio Fernández Valenzuela", ha apostillado.

"TENGO MI CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

Asimismo, ha dicho que no quiere "trasladar preocupación ni debilidad", ha insistido en que está "muy tranquilo" con el trabajo realizado y ha sentenciado: "Nunca me he llevado un euro de nada. Gracias a Dios, no lo necesito. Mis valores, mi formación, mi educación que he recibido no me permitirían hacer eso".

"Lo he dicho y lo voy a repetir, tengo mi conciencia muy tranquila", ha indicado, tras lo que ha dicho que renunció a "tener un sueldo al que tenía todo el derecho del mundo", porque su predecesor "ya lo tenía", y que la suma de esa retribución de cuatro años hubiera sido de "240.000 euros".

Y ha continuado: "También renuncié al tener un coche y un chofer, porque es lo que me han enseñado, porque son mis valores, y yo no me aprovecho de ningún cargo ni de ningún puesto".

"Yo estoy trabajando, como he dicho, 40 años. Lo que tengo me lo he ganado, precisamente por los valores que he recibido, y no necesito apoderarme ni apropiarme de nada, y os garantizo que tampoco ningún otro miembro de la junta de la federación se ha beneficiado. Todo el trabajo que se ha hecho se ha hecho en pro del comercio de nuestra provincia", ha sostenido.

"¿QUÉ NO VAN A HACER CON UN PEQUEÑO COMERCIANTE?"

En este contexto, Baño ha explicado que el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, lo llamó para preguntarle "cómo estaba". Ante los medios, el empresario se ha confesado "creyente" y "pecador, como la gran mayoría", y ha revelado que le trasladó un símil al prelado: "Don José Ignacio, qué cruel es el ser humano. Fijaos que cogieron al hijo de Dios, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron en la cruz. ¿Qué no van a hacer con un pequeño, humilde comerciante, que se ha dedicado a trabajar en pro de esta provincia para defender los intereses comunes? Pues ese es el resumen".

"Todos somos personas y todos tenemos sentimientos y, la verdad, el trago que he pasado es muy desagradable, pero al final te hace reflexionar", ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme.

Al ser preguntado por la prensa sobre si va a dimitir como presidente de Facpyme, ha afirmado: "Mira, te voy a contestar una cosa. Lo que dijo el hijo de Dios. Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen".

ELECCIONES A LA CÁMARA

Respecto a las próximas elecciones a la Cámara de Comercio, y preguntado por si presentará candidatura y si quiere optar a la reelección, ha aseverado que en este proceso "no hay candidaturas de presidente" y que a estos comicios "se presentan empresas libremente y luego será el pleno" de la institución cameral el que decida cuál será su comité ejecutivo y su presidente.

Al respecto, ha añadido que "por supuesto" que sus empresas van a concurrir a estas elecciones. "Y ya veremos. Lo que tengamos que hacer lo decidirá el pleno de esta institución", ha subrayado.

El pasado miércoles, en un acto en el que Baño también insistió en su inocencia en el marco de esta investigación, Jesús Navarro, vicepresidente de la institución cameral, afirmó que "Carlos va a volver a ser presidente".

"No vamos a ir a la guerra porque somos gente de paz, pero nos vamos a presentar a las elecciones, que empiezan esta semana que viene, a la Cámara", trasladó Navarro.