Carlos Fabra dice que "claro" que apoyaría un pacto entre PP y VOX en Andalucía

Afirma que Camps es la persona más "honesta y buena" que ha conocido en su vida

CASTELLÓN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado este viernes que "claro" que apoyaría un pacto entre PP y VOX en Andalucía, y ha dicho que si Ciudadanos no lo apoya, perderá todo el apoyo que tiene "porque la suma algebraica son 55 diputados para gobernar y, si no tienen a VOX, no tendrán la mayoría y tendrán que volver a elecciones. Es una cuestión de aritmética".

Fabra ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación momentos antes de presentar su libro autobiográfico 'Fabra: ¿Y ahora qué?' en el centro cultural La Bohemia de Castellón.

El exdirigente del PP considera que VOX es "la respuesta a muchas cosas que no están haciendo bien muchos partidos, ni Ciudadanos, ni el PP ni, por supuesto, el PSOE", y, al respecto, ha destacado que "la primera respuesta la ha tenido el PSOE en su feudo de Andalucía, donde 400.000 ciudadanos han decidido apoyar a esta fuerza", que -según ha dicho- "tiene muchas cosas que me gustan, como tarjeta sanitaria única en España, tarjeta educativa única y tarjeta fiscal única".

Preguntado si se siente más cerca del PP o de VOX, ha subrayado que se siente mucho más cerca de los ciudadanos de Castellón. "Cuando tenga que decir mi opinión dentro de seis meses ya manifestaré públicamente dónde estoy. De momento estoy con Carlos Fabra y con los ciudadanos de Castellón", ha añadido.

Respecto al PP de Pablo Casado, considera que éste es "un magnífico líder", y ha manifestado que "si mejora todas las cosas que tiene que mejorar, que tiene mucha faena, puede hacer de ese partido un gran partido político".

CAMPS

Preguntado por la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la trama Gürtel, Fabra ha sentenciado: "Me parece que Camps es la persona más honesta, más buena y más recta y correcta que he conocido en mi vida".

Por otra parte, Carlos Fabra ha apuntado que el libro autobiográfico es producto de la "cabezonería" del autor, que en uno de sus permisos penitenciarios le llamó y le dijo que quería hacerle un libro a base de pregunta-respuesta. "Primero le dijo que no tenía mucho interés en hacer ningún libro, pues mi historia era bastante conocida en Castellón y que no necesitaba publicitarla mucho, pero insistió mucho y nos liamos", ha dicho.

"Al final ha sido su libro, con una colaboración muy especialmente en aquellos temas que he vivido más personalmente, como mi estancia en la cárcel, y he procurado hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo", ha añadido.

En este sentido, el expresidente de la Diputación ha explicado que el objeto del libro no es la crítica a nadie, "ya que las que hago a mis excompañeros de partido se resumen en menos de una página y media de un libro de más de 300 páginas". "Si fuera esto el objeto del libro, le hubiera dedicado 200 y pico páginas, y aseguro que tengo argumentos para llenarlas", ha resaltado.

Según ha indicado, con el libro pretende decirle a la opinión pública que "a Carlos Fabra nadie le condenó por ningún delito de corrupción, sino que fui a la cárcel por un delito fiscal y que muchísimas personas por mucho más dinero no han ido nunca a la cárcel". "Yo me he cascado casi tres años de prisión por un delito del cual pagué toda la responsabilidad civil y la mayor parte de la multa", ha aclarado.

PIDE PERDÓN

Fabra ha pedido perdón a los ciudadanos de Castellón "porque a pesar de que, según los informes de mis peritos fiscales, se demostraba que no había cometido ningún delito fiscal, la Audiencia y el Tribunal Supremo no lo consideraron así". "Yo acepto la sentencia y he cumplido mi condena, pero no estoy de acuerdo con ella y ni con el que Tribunal Constitucional no aceptara mi recurso", ha añadido.

Así mismo, ha dicho que ha presentado una demanda al Reino de España en Estrasburgo "para que me digan si tengo razón o no, mi mujer y yo". No obstante, ha insistido en que pide perdón "porque si me condenaron es porque no debía hacer bien mis obligaciones fiscales, según la Justicia". "Creo que en muchos de los puntos del peritaje se obró por parte de los peritos judiciales y de la Fiscalía mal, pero es lo que hay, aunque pido disculpas porque he podido hacer daño a mucha gente, sobre todo próxima", ha apuntado.

Fabra ha recordado que en 2011, que ya estaba imputado, el PP ganó la Diputación de Castellón con mayoría "super absoluta" con más de cuatro diputados de diferencia, "y ganamos en 110 de los 135 municipios de la provincia, entre ellos, en todos los importantes, y yo era el presidente del partido".

Sobre si echa de menos al alguien en el acto de este viernes, ha asegurado sentirse "arropadísimo", con su mujer, familiares y amigos. "Estoy feliz", ha dicho Fabra, quien ha descartado volver a la política, "pues tengo 73 años y estoy ya muy cascadito".

Finalmente, preguntado si entiende que alguien del PP se sienta incómodo con el libro, ha indicado que "eso es su problema, yo me siento comodísimo con lo que digo y con lo que hago, y si alguien se siente incómodo pues ajo, agua y resina -a jorobarse, a aguantarse y a resignarse-".