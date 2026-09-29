Una 'Carmen' "contemporánea" y "vibrante" regresa a Les Arts 16 años después bajo la firma de Ted Huffman - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts Reina Sofía de València estrena temporada con 'Carmen', uno de los "hits" más aclamados por el público que regresa al auditorio 16 años después, con una versión "contemporánea" y "vibrante" del clásico firmada por el director de escena Ted Huffman.

Esta nueva producción, que tendrá su estreno absoluto en España en Les Arts, se ha presentado este martes en rueda de prensa y ha contado con la presencia de su director artístico, Jesús Iglesias Noriega; del director de escena y del director musical, Michele Spotti.

Iglesias Noriega ha celebrado el regreso de la ópera de Bizet a la Sala Principal 16 años después de su última función, con un ambicioso montaje coproducido con el Grand Théâtre de Genève y ha puesto en relieve el "reto artístico y técnico" que supone para la ópera valenciana, ya que el auditorio será "el único gran teatro en España que abra temporada con el estreno absoluto de una nueva producción".

Después de su sensacional debut con su "imaginativa y frenética" 'Les mamelles de Tirésias', de Poulenc, en 2019, Ted Huffman se estrena en la Sala Principal con 'Carmen' que supone su cuarta propuesta para la ópera valenciana.

El director estadounidense ha señalado que, para él, poder presentar esta nueva versión de esta ópera en Les Arts supone "una oportunidad maravillosa" ya que, según ha indicado, es una de "las primeras piezas" que aprendió cuando era pequeño en el coro.

"Es una de esas piezas que amas y que es raro que ames por el tema que trata", ha indicado Huffman, quien cree que hay "dos razones" por las que 'Carmen' es "especialmente popular": "por su brillante música" y porque la temática "está muy presente en la gente".

"HÍBRIDO ENTRE LA ÓPERA 'COMIQUE' Y LA MÚSICA ROMÁNTICA"

En este sentido, ha subrayado que es "increíble" cómo Michele (Spotti) trae "todo este color" de las melodías y cómo consigue que sea "un híbrido entre la ópera 'comique' y la música romántica" que, a su juicio, la hace bastante "única".

"Creo que esa es la primera razón por la que la gente responde, porque son melodías increíbles y la energía de la música es increíble", ha sostenido.

Respecto a la segunda razón, el director ha indicado que la temática de esta ópera le resulta familiar al público y "muy contemporánea": "Esa temática de la lucha contra la violencia contra las mujeres, esta intención de poseer en el amor, combinado, puede resultar tóxico, y creo que es algo que sigue estando bastante latente y que fascina la sociedad porque todavía no lo hemos dejado atrás", ha señalado.

Asimismo, Huffman propone una estética teatral que hable del presente. Por ello, plantea 'Carmen' como "un acto de teatro abierto": un escenario que no esconde su maquinaria, en el que las transformaciones del espacio y del vestuario se producen a la vista del público para facilitar una lectura contemporánea de la obra.

"Carmen es un personaje radicalmente contemporáneo", ha manifestado el artista, quien, en su producción, se aleja de los "clichés" y "lugares comunes" que acompañan tradicionalmente a la cigarrera de Prosper Mérimée para construir un personaje "real y vibrante, en un entorno machista y violento".

Según apunta, "Carmen es una mujer que rehúye las relaciones sentimentales tradicionales, que se niega a ser controlada y que sabe lo que significa y lo que cuesta ser libre".

ELENCO DE PRIMER NIVEL

Ted Huffman firma esta producción con escenografía de Nadja Sofie Eller, vestuario de Astrid Klein, iluminación de Urs Schönebaum y coreografía de Pim Veulings.

Por su parte, el director musical ha confesado que esta pieza supuso "una revelación" para él cuando era pequeño porque hizo que quisiera convertirse en director de orquesta.

"Es una ópera aparentemente simple pero complicada. Gracias a la habilidad de un 'cast' increíble es más fácil. La versión que tocamos es muy interesante porque está muy cerca de la original, que recuerda a la ópera 'comique' francesa", ha resaltado.

Les Arts reúne un elenco de primer nivel encabezado por Vasilisa Berzhanskaya, una de las voces más fascinantes del momento, reconocida por su timbre seductor, registro impresionante y técnica soberbia.

Vuelve también el tenor Charles Castronovo, artista de referencia en los repartos del Covent Garden, La Scala, el Metropolitan y los teatros de ópera de Viena, París y Berlín.

La ópera de Bizet supone también el regreso a la platea valenciana de Ruth Iniesta, una de las artistas más queridas por el público de Les Arts, que canta el papel de Micaëla, su séptimo rol en València, tras su aplaudida Marguerite en el 'Faust' con el que el teatro celebró su XX aniversario.

El barítono italiano Davide Luciano cierra el cuarteto protagonista como el torero Escamillo, en su cuarta incursión en la Sala Principal, con aclamadas actuaciones en 'Don Giovanni' y 'Così fan tutte', de Mozart, así como 'Falstaff', de Verdi.

Cristòfol Romaguera (Le Dancaïre), Matías Sebastián Herrera (Le Remendado), Isaac Galán (Moralès), Manuel Fuentes (Zuniga), Aitana Sanz (Frasquita) y Lora Grigorieva (Mercédès) completan el reparto.

Además de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat Valenciana, participan en esta producción la Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats y la Escola Coral Veus Juntes.

'Carmen', de Bizet, se representa el 2, 4, 7, 10, 12 y 15 de octubre. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.

RENOVACIÓN DE IGLESIAS NORIEGA

Por otro lado, preguntado Jesús Iglesias Noriega por el estado de la renovación de su contrato como director artístico de Les Arts, ha indicado que "el primer paso era el cambio de los estatutos" y que, como ya se han modificado, "no hay mucha novedad".

El pleno del Consell dio recientemente luz verde a una modificación de los estatutos de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, que, entre otras cuestiones, atribuye al Patronato la competencia para aprobar un código de buenas prácticas propio. Con este paso, se despeja del camino para la renovación del contrato de actual director artístico de la institución cultural, Jesús Iglesias Noriega.