Carmen Posadas: "Por alguna extraña razón todo el mundo quiere ser escritor, es bueno que haya gente con ganas de crear"

'Los Rubios', de Manuel Dorado gana el Premio Nacional de Novela del ATeneo Mercantil de Valencia

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de Valencia ha dado a conocer este jueves por la noche sus premios literarios en la VI gala de la Noche Valenciana de las Letras, donde Carmen Posadas ha recogido el Premio de las Letras del Ateneo 2024 y ha destacado la gran cantera de autores actual en la literatura española.

"Por alguna extraña razón que a mí se me escapa todo el mundo quiere ser escritor. Es bueno que haya gente con esa vocación y ganas de crear y contar. Y eso que escribir tampoco tiene tanto glamour y no da tanto dinero", ha comentado la escritora en el Salón Stolz del Ateneo, donde se ha dado a conocer el resto del palmarés.

El VII Premio Nacional de Novela ha recaído en 'Los Rubios' de Manuel Dorado; el VIII Certamen de Poesía se ha otorgado a 'El murmullo del bosque', de Jorge Fernández, mientras que el X Concurso Nacional de Relato se lo adjudicó 'Mensajes desde el optotipo', de Santiago Casero, según ha informado el Ateneo Mercantil en un comunicado.

Carmen Posadas, que este viernes presenta en València su última novela 'El misterioso caso del impostor del Titanic' en la librería 'Vuelo de palabras', a partir de las 18.30 horas, ha reconocido que acoge el 'Premio de las Letras del Ateneo' con el mismo entusiasmo que el resto de reconocimientos anteriores.

"Me ha hecho muchísima ilusión, no solamente por ver el plantel extraordinario de anteriores premiados, sino porque la simple mención de la palabra Ateneo para mí tiene unas connotaciones muy especiales. Entre otras porque vivo muy cerca del Ateneo (de Madrid) y siempre paso por delante de ese templo de la cultura. Nunca pensé que iba a recibir un premio con ese nombre, y lo agradezco", ha dicho durante su intervención.

Sobre su nueva obra, ha explicado que tiene vinculaciones también con el Ateneo: "En mi novela nueva la protagonista es Emilia Pardo Bazán que como sabes fue la primera mujer ateneísta en España. Y también sé, por ejemplo, que la presidenta Carmen de Rosa también está haciendo cosas extraordinarias por el Ateneo, y me gustaría relacionar a un personaje con otro con motivo de este premio", señaló.

Para Posadas, "estamos viviendo un momento muy fuerte porque hay autores de todo tipo de géneros. Puedes elegir desde libros muy literarios a un best seller o incluso libros de autoayuda. Hay una producción enorme de obras".

Carmen Posadas, preguntada por su vinculación literaria con la ciudad de València, ha desvelado el "trágico hecho" que vivió con el catedrático de Derecho Mercantil, Manuel Broseta, asesinado por ETA el 15 de enero de 1992 por el 'Comando Ekaitz', cuando se disponía impartir clases.

"Siempre que voy a Valencia me acogen con mucho cariño. Cada vez que presento un libro, una de mis paradas es Valencia. Recuerdo en mis inicios literarios que me invitaron a dar una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Manuel me recogió a mi llegada a Valencia y al día siguiente de la conferencia me dijo: 'Oye Carmen: no te voy a poder acompañar al aeropuerto porque tengo una clase muy temprana en la universidad, pero no te preocupes que te mando un coche para que te recojan", ha relatado.

"Cuando llegué a Madrid --ha proseguido-- me enteré que le habían pegado un tiro. Es uno de los hechos más trágicos de mi vida, porque imagínate: estás con una persona y al día siguiente le asesinan. Estoy segura que el día anterior nos habían seguido porque si vas a matar a alguien tienes que conocer todos sus movimientos, ¿no?", ha explicado

"VISBILIZAR EL ESFUERZO DE LOS ESCRITORES"

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, han entregado el premio a Posadas. También han asistido el diputado de Cultura, Francisco Teruel, en nombre del presidente de la Diputación de Valencia, que ha entregado el premio Novela; la tercera teniente de alcalde, Julia Climent, en representación de la alcaldesa de València, que ha entregado el premio Relato y y Toni Alcolea, de la editorial OléLibros, que ha entregado el premio Poesía.

Carmen de Rosa ha remarcado que uno de los objetivos precisamente de la Noche Valenciana de las Letras es "hacer de altavoz y visibilizar el esfuerzo de todos los escritores de nuevo cuño que aspiran a hacerse un hueco en el mundo de la literatura".

De Rosa ha agradecido a Carmen Posadas su presencia y se ha referido a ella como "una de las escritoras más relevantes del panorama literario iberoamericano, espejo para las nuevas generaciones y merecedora de este premio", dijo.

Los premios de los certámenes literarios del Ateneo Mercantil, coordinados por Melania Vázquez, conllevan un premio en metálico de 8.000 euros en el caso de la Novela y de 1.000 para cada uno de los galardonados en Relato y Poesía, así como la publicación de la Novela por la Editorial OléLibros, que colabora en estos concursos.