Carmen Prades y Marta Mercader, falleras mayores de València 2026

Doblete de La Roqueta-Arrancapins y año 'redondo' para Convento Jerusalén: primeros premios de Especial, ninot indultat mayor y FMV

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven Carmen Prades, de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y la niña Marta Mercader, de la falla Alberic-Heroi Romeu, son las falleras mayores de València del año 2026, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en el acto de la 'Telefonada', celebrado este lunes en el Hemiciclo del Ayuntamiento de la capital.

Ante la asamblea extraordinaria de presidentes de falla, junto a representantes de la fiesta y miembros del jurado, la primera edil ha abierto los sobres que contienen la identidad de las elegidas, tras lo que ha realizado las correspondientes llamadas para anunciarles personalmente su nombramiento a ambas.

Catalá ha entrado al hemiciclo sobre las 19.20 horas, portando los sobres que, minutos más tarde, han desvelado los nombres de las nuevas máximas representantes de las Fallas.

El acto de la 'Telefonada' ha comenzado momentos antes, a las 19.00 horas, con el pleno extraordinario de la JCF, al que han asistido los componentes del organismo autónomo municipal, junto a los jurados de las falleras mayores, y que se ha celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha recogido allí los sobres con el veredicto y ha pedido permiso al pleno de JCF para abrirlos seguidamente en la asamblea. Este procedimiento posibilita que la llamada a las elegidas se pueda realizar desde el Hemiciclo.

En primer lugar, la alcaldesa ha nombrado y felicitado a la fallera mayor infantil de València 2026, quien se ha dirigido por primera vez al mundo fallero. Después le ha llegado el turno a la fallera mayor, que también se ha dirigido a todos los falleros y falleras para estrenarse en su cargo.

"ESPERO NO DEFRAUDAR, NO ME LO CREO"

La alcaldesa de València ha llamado a la fallera mayor infantil, Marta Mercader, que ha recibido la 'Telefonada' muy "contenta" desde el casal de su comisión entre lágrimas de emoción. "Vas a hacerlo fenomenal, estamos todos contentísimos de decirte que serás nuestra fallera mayor infantil de 2026. Confiamos mucho en ti, vas a hacerlo muy bien, tienes que estar muy tranquila", le ha transmitido la alcaldesa. "Muchísimas gracias", ha respondido ella.

"¿Qué te parece si dentro de un rato vamos a verte, te parece bien?", le ha preguntado Catalá. "Vale, me parece perfecto", ha contestado Mercader, muy emocionada. "Muchísimas gracias y gracias por confiar en mí", ha dedicado Mercader al jurado.

EL TELÉFONO SUENA ANTES, LA ANÉCDOTA

Seguidamente, Catalá se ha puesto en contacto con la fallera mayor, Carmen Prades, quien ha recibido la llamada emocionada. "Muchas gracias al jurado por confiar en mí y espero no defraudar, no me lo creo, de verdad, muchas gracias", ha manifestado. La alcaldesa le ha asegurado que va a ser "una gran fallera mayor de València": "Vas a representar a València muy bien y tienes que estar muy feliz. Sabemos que es una responsabilidad, pero vas a hacerlo muy bien".

Como anécdota, el teléfono ha comenzado a sonar momentos antes de que la alcaldesa de València leyera públicamente el acta de nombramiento de la fallera mayor infantil. "Se va a poner antes de que diga su nombre", ha bromeado María José Catalá entre risas. Y a modo de curiosidad, las máximas representantes de las Fallas 2026 proceden ambas de comisiones del sector La Roqueta-Arrancapins.

PRADES CIERRA UN EJERCICIO 'REDONDO' PARA CONVENTO

La fallera mayor de València de 2026, Carmen Prades, tiene 25 años, es graduada en Transporte y Logística, tiene un máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (UPV) y este año se encuentra en el último curso del Grado en Administración y Finanzas. Además, trabaja como adjunta de dirección en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística.

Es fallera desde los 12 años y posee el Bunyol d'Or. Se apuntó a la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal por su tío, con el que pasaba las fiestas incluso antes de estar censada oficialmente en la comisión, en la que en la actualidad forma parte de las delegaciones de Infantiles y Protocolo.

Prades pone la guinda a un ejercicio 'redondo' para Convento Jerusalén-Matemático Marzal, ganadora las pasadas Fallas 2025 del primer premio de sección Especial en el concurso de falla tanto infantil como mayor y también del ninot indultat mayor que se salvó de las llamas de la 'Cremà'.

El acto favorito de Prades es la 'Plantà', puesto que considera increíble acompañar al artista y a su equipo durante esos días. En el ámbito personal, como curiosidad, recientemente se ha aficionado a jugar al truc. También participa en San Cristóbal, el patrón de los conductores, puesto que, por su trabajo, es una festividad que le gusta compartir con su familia.

Por su parte, la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, tiene 10 años y estudia 5º de Primaria. Es fallera de nacimiento, posee el Distintiu d'Argent y su acto favorito es la Ofrenda, aunque también la Crida y la recogida de premios. En su comisión, participa en los playbacks y los concursos de dibujo.

Estudia ballet clásico y baile español, canta en un coro en el que en alguna ocasión ha actuado de solista y le gusta leer y viajar con su familia y hacer excursiones por el monte. Se da la circunstancia de que su madre fue fallera mayor de Joaquim Costa-Borriana en 1997 y, en 1998, fue nombrada Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil de València, la primera de la historia.

Tras el momento de la 'telefonada', María José Catalá ha levantado la sesión para desplazarse a los casales de las nuevas falleras mayores, donde les hará entrega del acta que las nombra como máximas representantes de las Fallas 2026 y les felicitará por su nombramiento.

CORTES DE HONOR 2026

De esta forma, la corte de honor de la fallera mayor infantil de València de 2026 queda conformada por Martina Songel (Convent Jerusalem), Aitana Ramírez (P. Gil Sumbiela-Assutzena), Lola López (Felipe Bellver-Mare Ràfols), Nuria Miñana (P. Salvador Abril-Peris i Valero), Claudia de los Ángeles Díaz (P. Sant Bult), Alba García-Pardo (E. Manuel Soto-França), Daniella Borrego (P. del Negret), Olga Garriga (J. Vilar-M. del Cabanyal), Vega Carmen González (S. Vicent-P. Azzati), Jimena Mompó (Costa i Borràs-A. d'Aragó), María Mariner (J. Benavente-Na Germana) y Jimena Noguera (Sagunt-Sant Guillem).

Por su parte, la corte de honor de la fallera mayor de València de 2026 queda compuesta por Anabel Calero (P. Sequiota-El Palmar), Zoe Molino (M. Déu de la Fontsanta), Mar Vivanco (P. Doctor Collado), Marta Capella (C. Escrivà-C. Sant Ferran), Marta Salvador (P. Doménech-Pius XII), Daniela Roig (J. Costa-Comte d'Altea), Vega Archer (P. Mercat Central), Paula Castell (C. Salvatierra-Ciril Amorós), Paula Andrea Marí (M. Perelló-L. Santàngel), Ani Torregrosa (S. Vicent-Marvà), Virginia Pulido (M. Montortal-J. Esteve) y Laura Llobell (Exposició-M. Mascó).

Y ESTE MARTES, LA PROCLAMACIÓN

Este martes, 14 de octubre, tendrá lugar el acto de proclamación de las falleras mayores en el Hemiciclo del Ayuntamiento, donde Prades y Mercader se dirigirán a todos los falleros tras ser proclamadas como tal. El acto, que comenzará sobre las 19.30 horas, contará con la asistencia de las falleras mayores de 2025, Berta Peiró y Lucía García, así como con las representantes de las fiestas hermanas de Castelló de la Plana y Alicante.