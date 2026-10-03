'Carmen' rejuvenece y pone al descubierto su engranaje teatral para abrir la temporada en Les Arts de València

CARMEN de Georges Bizet Opéra comique en cuatro actos. Palau de Les Arts. - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València ha inaugurado su Temporada 2026-2027 con una 'Carmen' rejuvenecida que actualiza la mirada sobre la popular ópera de Bizet y deja al descubierto su engranaje teatral. El director de escena Ted Huffman y el musical Michele Spotti se alían en esta propuesta que subraya el mensaje de "radical libertad" del personajes.

'Carmen', sin duda una de las obras más apreciadas y famosas del gran repertorio, regresa 16 años después a Les Arts en una nueva producción --colaboración del coliseo valenciano con el Grand Théâtre de Genève-- que ha sido recibida con éxito entre el público que llenó anoche la Sala Principal del teatro para dar la bienvenida a un nuevo ejercicio musical.

Tras su debut con 'Les mamelles de Tirésias', de Poulenc, en 2019, el director estadounidense Ted Huffman apuesta por una revisión contemporánea y muy teatral en su cuarta propuesta para Les Arts, la primera en la sala grande. Para la 'puesta de largo', recrea "un acto de teatro abierto", según su definición, a través un escenario que no esconde su maquinaria, al contrario, ya que los cambios del espacio y del vestuario se producen a la vista de los espectadores.

El objetivo es ofrecer una lectura actual de un personaje, el de 'Carmen' que, una vez despojado de los tópicos más arraigados al folklore, muestra un mensaje "radicalmente contemporáneo". Para ello, se une con la limpia escenografía de Nadja Sofie Eller, el vestuario de aires setenteros de Astrid Klein, la bella iluminación de Urs Schönebaum y la relevante coreografía de Pim Veulings.

ENTORNO MACHISTA Y VIOLENTO

La función, que se apega a su condición de opéra-comique intercalando diálogos hablados con las secciones musicales y corales, no esconde su pretensión de alejarse de lo ya visto --un auténtico reto cuando se habla de títulos tan conocidos y con arias icónicas como La Habanera o la Canción del Toreador-- y deja atrás los clichés que impregnan tradicionalmente a la cigarrera de Prosper Mérimée para poner el foco en un personaje seductor y valiente atrapado en un entorno machista y violento.

A esta Carmen que se niega a ser controlada por los hombres pone rostro y voz la mezzosoprano rusa Vasilisa Berzhanskaya. Mejor cantante joven en los International Opera Awards 2021 y nombre habitual en los grandes teatros del circuito, desde el Metropolitan de Nueva York hasta La Scala de Milán, debutó en el papel en 2024.

En el reparto figuran también el tenor Charles Castronovo, artista de referencia en el Covent Garden, La Scala, el Metropolitan y los teatros de ópera de Viena, París y Berlín, para encarnar al toxico Don José; Ruth Iniesta, una de las artistas más queridas por el público de Les Arts, que logró para su Micaëla una de las mayores ovaciones de la noche; y el barítono italiano Davide Luciano, que cierra el cuarteto protagonista como el torero Escamillo y que consiguió arrancar bravos para la mil veces tatareada 'Votre toast, je peux vous le rendre'.

Cristòfol Romaguera (Le Dancaïre), Matías Sebastián Herrera (Le Remendado), Isaac Galán (Moralès), Manuel Fuentes (Zuniga), Aitana Sanz (Frasquita) y Lora Grigorieva (Mercédès) completan el elenco.

Muy aplaudido en el estreno fue el joven maestro milanés Michele Spotti, que demostró el porqué de su gran proyección y que indicó el camino a una Orquestra de la Comunitat Valenciana que, una vez más, puso a gran parte del auditorio en pie. Escoltada, como es habitual, por el brillante y Cor de la Generalitat Valenciana, así como la Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats y la Escola Coral Veus Juntes.

Tras su presentación, 'Carmen' se representará también los próximos días 4, 7, 10, 12 y 15 de octubre.