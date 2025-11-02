Carrasco defiende que las Islas Columbretes "merecen contar con la vigilancia y protección necesaria"

CASTELLÓ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha defendido que las Islas Columbretes "merecen contar con la vigilancia y protección necesaria para preservar este tesoro natural de Castelló".

Así, se ha referido a la reducción en cuanto a la vigilancia de las Islas Columbretes, que "ha aplicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que podría estar teniendo ya consecuencias negativas en la reserva marina y parque natural que pertenece a la ciudad de Castelló", ha indicado el consistorio en un comunicado.

Después de mantener una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, Carrasco ha señalado que "la decisión del Ministerio de reducir en un 50 por ciento el personal dedicado a la vigilancia de la Reserva Marina de las Islas Columbretes hace que durante 15 días al mes no cuente con protección por parte de los guardas de la reserva marina".

La alcaldesa ha hecho hincapié en que "las Islas Columbretes merecen contar con la vigilancia y protección necesaria para preservar este tesoro natural de Castelló". "De lo contrario, estaremos poniendo en riesgo una joya natural como nuestras islas por la inacción del Gobierno de España", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado su "preocupación" por "las noticias que advierten de la primeras amenazas a la biodiversidad en forma de presencia de embarcaciones de mayor tamaño del permitido fondeadas en plena reserva".

"Algo que es consecuencia de la ausencia de la vigilancia de guardas en sus aguas, que puede también atraer la presencia de pescadores furtivos lo que sería otra grave amenaza de consecuencias inimaginables para la flora y fauna marina de nuestro archipiélago", ha manifestado.

Igualmente, ha puesto el foco en que "si se confirma la afectación al estado de la reserva marina, esto significaría también que se podrían restringir las visitas a Columbretes tal y como la conocemos hoy".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La máxima responsable municipal ha resaltado que "el Ayuntamiento de Castelló, en el pleno municipal correspondiente al pasado mes de septiembre, aprobó una declaración institucional en defensa de las Islas Columbretes".

Carrasco ha remarcado "la importancia de aunar esfuerzos entre diferentes administraciones en la defensa de las Islas Columbretes, a través del diálogo y del sentido común y que, tal y como se insta en la declaración institucional en el Ayuntamiento, se suspenda de inmediato los recortes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está llevando a cabo en la reserva marina". "Ese es nuestro objetivo y no vamos a dejar de trabajar para lograrlo en favor de nuestras islas y defendiendo el que es patrimonio natural de todos los vecinos y vecinas de Castelló", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado la "necesidad" de "unir fuerzas entre todas las administraciones para preservar les Columbretes como patrimonio que es de la provincia en un tema que solo puede resolverse desde la unidad de todas las partes".

Ibáñez ha reiterado así "la importancia de aunar esfuerzos para que Columbretes tengan el esplendor y la fuerza que merecen y no poner obstáculos ni ningún tipo de limitaciones". "Debemos poner por encima de todo la protección de las Columbretes para el disfrute de todos los castellonenses", ha insistido.