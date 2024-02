Carrasco ve "injustificable" la conducta del concejal de Movilidad de Castelló y que se explicará en un pleno

CASTELLÓ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha calificado hoy de "injustificable" la conducta del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, respecto a la acumulación de multas que denunció el PSOE, y ha anunciado que convocará un Pleno en el Ayuntamiento para el que edil dé explicaciones a los ciudadanos.

Carrasco se ha manifestado así ante los medios tras asistir, junto al concejal de Seguridad, a la Jornada de formación sobre pintadas e intervención policial, organizada por la Policía Local de Castellón al ser preguntada si considera que Ramírez debe cesar en su cargo.

"Yo creo que la conducta es injustificable, él ya lo sabe y está muy arrepentido, y no quiero ni puedo justificarla, y lo que voy a hacer es convocar un pleno cuando los tiempos administrativos nos permitan para que el concejal dé las explicaciones oportunas que creo que se merece la ciudadanía", ha apuntado la alcaldesa.

"Creo que es un error, ha pagado por él, de hecho se ha puesto al día en la Oficina de Recaudación y, por tanto, va a seguir cumpliendo, y de eso me encargaré yo personalmente, con su responsabilidad ciudadana", ha añadido.

Carrasco ha recordado que "es un error que va a pagar de su bolsillo y no va a tener coste para el erario público, cosa que sí ha tenido coste para el erario público los 'empastres' que nos ha dejado el anterior equipo de gobierno con cerca de un millón de euros de facturas impagadas en el Patronato de Deportes, 800.000 euros en el Patronato de Fiestas por facturas en los cajones o el último escándalo de la escultura que mandó hacer la anterior alcaldesa socialista, Amparo Marco, con un coste de 130.000 euros que no sabemos todavía cómo vamos a poder pagar porque no hay contrato ni ningún tipo de tramitación administrativa".

La alcaldesa ha señalado que, "igual que el concejal va a dar las explicaciones debidas a la ciudadanía", también le gustaria que el PSOE "dé las explicaciones oportunas a los castellonenses, ya que es una escultura del 'Pregoner' con la cara de su candidato en las pasadas elecciones".

ACTO DE SU ESFERA PRIVADA

"He pedido al concejal que cumpla con sus obligaciones, no es una conducta ejemplar y a los representantes políticos se nos exige ejemplaridad, pero no hablamos de un delito ni siquiera de una sanción de tráfico, sino de una sanción administrativa y le he pedido que se ponga al día, me consta que ya lo ha hecho, y les garantizo que cumplirá con su responsabilidad ciudadana, como cualquier hijo de vecino", ha apuntado.

La primera edil ha aclarado que Cristian Ramírez no ha hablado todavía porque "donde tiene que hablar es en el pleno que es donde reside la soberanía de todos los castelloneness, ya que a los que les debe explicaciones es a los castellonenses".

Carrasco ha explicado que el concejal continuará desarrollando su labor "con normalidad, con la gestión ordinaria". "Porque hablamos de un acto de su esfera privada, que no está bien, pero no es un acto realizado en el ejercicio de su competencia pública", ha concluido.