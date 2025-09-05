Carrasco preside con Carlos Latre la presentación del retrato conmemorativo del Hijo Predilecto de Castelló

CASTELLÓ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido en el Salón de Plenos del consistorio el acto de presentación del retrato de Carlos Latre Ruiz conmemorativo en su condición como Hijo Predilecto de la ciudad. Un honor que fue acordado por el Ayuntamiento de Castelló en 2023.

El acto ha sido presidido la primera edil junto al propio 'showman' castellonense y la concejala de Cultura, María España. Además, han estado presentes concejales del gobierno, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino; la delegada del Consell, Susana Fabregat; el subdelegado de Defensa, Moisés Izquierdo; el diputado nacional, Oscar Clavell; la directora territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, entre otras autoridades, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Carrasco ha destacado en su intervención que "el humor es algo muy serio y no se debe tomar a la ligera una profesión cuyo objetivo es hacer felices a los demás": "¿Cómo no reconocer a quien lleva más de 25 años de carrera cultivando ese maravilloso don?".

La alcaldesa ha definido al homenajeado como "humorista, 'showman', actor, presentador, escritor y, por encima de todo un 'xiquet de Castelló'. Uno de los nuestros. 'El Fill de Silvia i Antonio', compañero de vida de Yolanda, padre de Candela, grauero, albinegro, inimitable y, desde 2023, profeta en su tierra".

Asimismo, ha defendido la "necesidad" del humor para la sociedad: "A lo largo de la historia de la humanidad la risa no solo ha sido un bálsamo para las cicatrices del alma, sino que también ha servido para denunciar toda clase de injusticias. Y ese es el valor inmortal de la ironía o la comedia, que no solo nos permiten enfrentarnos a los problemas con una sonrisa, sino que nos hacen mejores personas".

También ha destacado el trabajo de la artista autora del retrato de Carlos Latre, Tania Traver y "la unión en una obra de arte de dos artistas, Carlos y Tania, modelo y artista". Así, ha felicitado a Traver "por esta fantástica obra que ya forma parte de la historia, pues se unirá a los retratos de los otros 12 hijos predilectos de Castelló".

"Ese es el valor del arte, detener el tiempo, convertir un instante en inmortal. Lo efímero en eterno. Y ahora, Carlos, ya eres eterno", subrayado.

"TIERRA DE ACOGIDA"

Por su parte, Latre ha resaltado que le hace "mucha ilusión" que un humorista "se convierta en hijo predilecto y llevar la sonrisa, la alegría, ser embajador de una tierra de acogida y que la propagamos por el mundo".

El hijo predilecto ha reconocido sentirse "muy orgulloso" de "ser de Castelló, grauero, mediterráneo y de estar rodeado" de su hija, su mujer y de todos los que le "quieren en esta tierra".

Además, ha agradecido "el reconocimiento a la gente joven". "Como yo cuando comencé en Crónicas Marcianas con Javier Sardá con 19 años. Hay que apoyar a nuestros artistas y talentos jóvenes. Ser embajadores de lo que somos y llevarlo en forma de arte", ha remarcado.

También ha hablado a través de las voces de algunos famosos cuyas imitaciones han hecho célebre al cómico y presentador castellonense. Así, han desfilado por el Salón de Plenos personajes como Boris Izaguirre, el rey Juan Carlos o Josep Pedrerol.

El humorista y presentador castellonense ha realizado un alegato final sobre "la importancia de disfrutar de la vida con humor": "Bailemos, riamos, disfrutemos y sintámonos muy orgullosos de ser de Castelló. Y como siempre digo al final de mis shows, 'pase lo que pase, nunca, nunca dejemos de reír".

APOYAR A CREADORES JÓVENES

Por su parte, la concejala de Cultura, María España, ha recalcado "la importancia de apoyar a los creadores jóvenes y la evolución cultural": "No es el futuro, es el presente. Y esta ciudad apuesta por el talento de sus artistas, veteranos y noveles. Castelló tiene mucho arte y lo demuestra en eventos como La Nit de l'Art o la feria MARTE, con una cantera excepcional que sale cada año de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD)".

La responsable del área de Cultura ha puesto en valor también la aportación de las Becas Hàbitat Artístic que impulsa el Ayuntamiento y de las que fue beneficiaria Tania Traver en el pasado 2024. "Esta es gran oportunidad de ampliar estudios en residencias de Barcelona o Berlín. Una experiencia profesional que transforma para siempre la vida de los becados", ha resaltado.

Como apuntes biográficos, ha destacado que Tania Traver nació en Culla en 1993, estudió Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de la Universidad Politécnica de València y "se graduó con la calificación de sobresaliente".

También ha puesto en valor su "inquietud innata" y su "compromiso" con la despoblación y el entorno rural. En este sentido, ha señalado que "ha convertido su taller en un motor de actividades artísticas para los municipios de interior, especialmente en la comarca de l'Alt Maestrat".

Por su parte, la artista ha mostrado su "emoción" y "agradecimiento" al consistorio por haber recibido el encargo por parte de la concejalía de Cultura para la realización de este retrato.

"Me siento muy afortunada y muy agradecida por la labor que me han adjudicado. Y es un gran honor en mayúsculas para mí ser la autora del retrato de Carlos Latre, hijo predilecto de la ciudad de Castelló", ha reiterado, al tiempo que ha agregado que "este ha sido hasta el momento el encargo más importante que he tenido y espero haber estado a la altura".

"Partía de una imagen de referencia y he querido ubicar al protagonista en un telón, como si estuviera en un escenario. Y mi intención también era buscar la elegancia en los colores. Sabiendo que se iba a enmarcar en dorado, he optado por esa mezcla de burdeos del fondo que se podían complementar con los azules y verdes del traje", ha explicado.