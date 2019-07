Cartas al Papa para sensibilizar sobre el drama de los niños robados: "Solo pedimos encontrar a nuestra madre"

Publicado 06/07/2019 12:01:39 CET

El abogado valenciano Enrique J. Vila Torres publica el libro 'Cartas de un bastardo al Papa', una obra que pretende "continuar sensibilizando a la sociedad y presionando" para que no se olvide la búsqueda de los niños robados. "Es un drama que, aunque parezca mentira, estamos viviendo aún miles de personas en la Europa occidental. Solo queremos encontrar a nuestra madre".

Así lo ha aseverado el autor, en una entrevista con Europa Press, con motivo de la aparición de 'Cartas de un bastardo al Papa' (Algaida). El volumen reproduce las misivas que Vila remitió al Papa Francisco y que fueron publicadas en italiano bajo el título 'Lettere di un bastardo al papa' pero, además, se amplía con una explicación de la situación actual y los avances que se han producido en la materia en los 25 años que este letrado lleva dedicados a propiciar reencuentros de niños con sus madres biológicas. "Realmente son dos libros distintos, se ha pasado de 70 páginas a unas 300", recalca.

"He visto cientos de encuentros, lo que es muy gratificante", dice Vila, quien reconoce, no obstante, lo "duro y contradictorio" que es que él mismo, que también se encuentra en esa situación, no haya podido localizar a su madre, aunque no pierde la esperanza.

Siguiendo este objetivo, Vila publicó en Italia las 16 cartas que había enviado al pontífice durante dos años, sin obtener respuesta, exponiéndole su historia y solicitando que la Iglesia ponga fin a la "cerrazón" de parte del estamento y permita la apertura de archivos que posibiliten que las personas que buscan a sus parientes puedan encontrarlos.

"Son misivas muy diplomáticas y, al mismo tiempo, muy sentimentales. Creo que cualquier persona, sea católica o no, comprende la búsqueda; no hace falta ser el Papa para entender la necesidad de encontrar a una madre", ha argumentado. Vila tuvo la "fantástica experiencia" de poder entregarle el libro aparecido en Italia al Papa Francisco, con quien pudo hablar brevemente y fue muy amable, aunque desde entonces no ha habido ninguna reacción más.

Enrique J. Vila nació en 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel de València y fue adoptado por una pareja local. Durante más de un cuarto de siglo ha dedicado su actividad como abogado a arrojar luz sobre historias de adopciones falsas o ilegales. Es presidente nacional de SOS Raíces Adoptados y vicepresidente de SOS Bebés Robados València.

AVANCES

En todo este tiempo, asegura que ha visto "muchísimos avances". "En una perspectiva larga, los avances han sido espectaculares, ya que antes no teníamos ni el derecho de conocer a nuestras madres. Hemos conseguido cientos de reencuentros y descubierto la trama de niños robados. Sin embargo, en mi historia personal, llevo desde los 23 años intentando encontrar a mi madre. A largo plazo, la sensación es de optimismo; a corto, hay situaciones desesperantes", resume.

Finalmente, ha abogado por trabajar por la recuperación de esta parte de la memoria histórica del país. "En España había el caldo de cultivo perfecto: el catolicismo mas rancio con una dictadura fascista; era la tormenta perfecta: un régimen que protegía a esa moral hipócrita que separaba a madres de sus hijos".