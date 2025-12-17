Casa Caridad servirá 320 menús navideños y añade turrón a sus carros de productos básicos

Preparación de comidas en Casa Caridad - CASA CARIDAD

Casa Caridad encara la campaña de Navidad con acciones específicas para estas fechas, en un contexto social cada vez más complejo y con una demanda de atención que se mantiene elevada. Sus carros de productos básicos, que entrega a diario a más de cien familias vulnerables, incorporan turrones y dulces navideños, con el objetivo de que las personas y familias que reciben este apoyo puedan celebrar la Navidad en sus hogares, compartiendo una mesa especial como el resto de la ciudadanía.

Además, Casa Caridad servirá 320 menús especiales de Nochebuena y Navidad en su comedor social, ofreciendo una atención adaptada a unas fechas especialmente significativas. La cena de Nochebuena estará compuesta por crema de marisco, un surtido de ibéricos y quesos, pollo a la naranja, y se completará con tarta de chocolate y dulces navideños.

Por su parte, la comida del día de Navidad incluirá una ensalada especial, sopa cubierta de Navidad y garrón de cordero con guarnición, además de postre casero y dulces navideños. "Menús pensados para marcar la diferencia respecto al resto del año y generar un ambiente más cercano y festivo", ha destacado la entidad en un comunicado.

Paralelamente, durante estas semanas Casa Caridad desarrolla, entre las personas que participan en sus programas, talleres de cocina y repostería, actividades manuales, dinámicas educativas, salidas culturales, propuestas en familia en sus centros de educación infantil además de la tradicional fiesta de Reyes, pensada para que los niños y niñas de Casa Caridad puedan disfrutar de estas fechas tan especiales.

Estas acciones buscan reforzar la convivencia, favorecer el bienestar emocional y fomentar la participación comunitaria, convirtiendo la Navidad en un espacio compartido que va más allá de la atención básica y pone el foco en el acompañamiento y la relación entre las personas.

UN AÑO MARCADO POR EL AUMENTO DE LA ATENCIÓN

La campaña navideña llega tras un año de intensa actividad en el que Casa Caridad ha acompañado a 4.464 personas a través de sus programas de acogida, alimentación, vivienda, intervención social y educación infantil.

Los datos correspondientes a noviembre de 2025 confirman un incremento del 31% en las personas atendidas en los Centros de Acogida Temporal y viviendas supervisadas respecto al mismo mes de 2024, una cifra que evidencia el crecimiento de situaciones de exclusión residencial y la necesidad de recursos de alojamiento y acompañamiento continuado.

Este aumento se refleja también en el apoyo a familias, con un crecimiento del 28% en las entregas de productos básicos en comparación con el mismo periodo del año anterior. La entidad ha realizado a lo largo del año más de 30.600 entregas de alimentos, productos de higiene, artículos infantiles y vales de Consum, alcanzando una media diaria de más de 100 carros de comida.

"Estas cifras muestran una precariedad cada vez más extendida, que afecta a perfiles diversos y obliga a reforzar el acompañamiento social y comunitario, especialmente en contextos de especial vulnerabilidad", ha lamentado la institución.

2025 ha sido también un año clave para avanzar en la recuperación tras la dana, a través del Proyecto Fénix, con el que Casa Caridad ha acompañado a familias afectadas mediante apoyo social intensivo, atención emocional y acceso a soluciones habitacionales. La entidad recuerda que durante la emergencia llegó a atender a más de 20.000 personas, y subraya que la recuperación real exige tiempo, continuidad y seguimiento.

"EN NAVIDAD, MÁS QUE NUNCA, AYUDAR NO ES TONTERÍA"

En este contexto, Casa Caridad lanza su campaña de sensibilización bajo el lema 'En Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería', una invitación a reflexionar sobre cómo los pequeños gastos habituales de estas fechas pueden transformarse en apoyo real para quienes más lo necesitan.

La entidad anima a la ciudadanía a colaborar a través de donativos, campañas solidarias o haciéndose socio/a, una forma de apoyo estable que permite sostener su labor durante todo el año. Tras casi 120 años de historia, Casa Caridad continúa adaptándose a las nuevas realidades de la pobreza, manteniendo un modelo profesional, independiente y comprometido con las personas.

Para lograrlo, Casa Caridad también recibe el apoyo de empresas colaboradoras. De hecho, Coca-Cola, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, así como Helados Estiu y Carnes Félix, han hecho posible que la entidad pueda ofrecer una atención especial de cara a la celebración de la Navidad para las familias y personas que son atendidas a diario en sus centros.