La Casa Museo Benlliure de València exhibe tres nuevas adquisiciones

La Casa Museo Benlliure muestra al público sus últimas adquisiciones - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Benlliure de València exhibe ya sus últimas adquisiciones: 'La doma', 'En la Posada del Sol' y 'Campamento gitano', todas ellas obra del pintor José Benlliure (1855-1937).

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de València adquirió los cuadros a la casa de subastas Arca Online València S.L, por un importe de 30.010,11 euros (comisiones e impuestos incluidos), para su exposición en la casa museo.

Tras finalizar "una pequeña intervención" en una de las obras, las piezas se muestran ya al público en el que fuera el domicilio particular del artista valenciano, en la Calle de la Blanqueria, 23.

Se trata de tres ejemplos de la producción de José Benlliure en Roma, ciudad en la que se instalaría en 1879 y en la que fijaría su residencia durante más de treinta años. Al comienzo de este período, el pintor se dedicaría a elaborar pequeñas tablas de tema anecdótico y factura primorosa que alcanzaron un gran éxito en el mercado artístico europeo merced al detallismo, a la pincelada suelta y precisa y al colorido vibrante de sus composiciones, características presentes en los tres óleos recientemente adquiridos por el Ayuntamiento, explica el consistorio en un comunicado.

"Con la citada compra, incorporamos a los fondos de la Casa Museo Benlliure tres obras representativas de la etapa romana del pintor, escasamente representada en las colecciones municipales", ha declarado el edil de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Una adquisición con la que igualmente restablecemos la coherencia y la continuidad del relato museográfico de la casa museo, tras el levantamiento el año pasado del depósito temporal que hasta la fecha suplía dicha carencia y el consiguiente vacío en el discurso expositivo permanente de la institución, que suma ahora un nuevo atractivo", añade.

La primera de las obras, 'La doma' (13x19'5 cm), representa una escena simpática en la que un fraile tiene dificultades a la hora de montar un borrico, que, enfurecido, levanta sus dos patas traseras a la vez, dificultando el manejo de su improvisado jinete. En un segundo plano, una serie de personajes, vestidos de labriegos y de militares del siglo XVIII, contemplan divertidos el espectáculo, mientras cantan y tocan instrumentos.

El suceso transcurre en el patio de una casa solariega con una gran puerta protegida por un gran voladizo. La obra fue subastada en la casa de subastas Christie's con el nombre de Fuera de control.

Por su parte, 'En la Posada del Sol' (13x19'5 cm) se enmarca en la llamada pintura de "casacón" y tiene como protagonistas a varios soldados vestidos a la manera del siglo XVIII. La escena se desarrolla en una placeta situada junto a una casona con arco de medio punto cegado identificada con un letrero como la "Posada del Sol".

Delante de la puerta, cuatro personajes armados con espadas y espingardas conversan alegremente. A la izquierda, una escalinata rematada con barandilla con bolones, presenta otros personajes secundarios. Esta obra fue también subastada en Christie's con el título de Fuera de servicio.

Por último, 'Campamento gitano' (20x30 cm) representa una escena costumbrista en la que 12 personajes se desenvuelven con naturalidad en un entorno próximo al mar. Bajo un intenso celaje, aparecen un sistema montañoso, un caserío fortificado y dos casas de tejados rojizos.

A la izquierda, bajo la sombra de una barca varada, dos mujeres cocinan mientras cuidan de los hijos más pequeños, en el centro un grupo de cuatro niños juegan dispuestos en círculo, detrás de ellos tres hombres laboran junto a una improvisada tienda y a la derecha un hombre montado sobre un burrito alza la mano despidiéndose de otros personajes.

ANTERIORES ADQUISICIONES

Las tres obras recientemente adquiridas se suman a la compra en subasta de las pinturas Sopa en el convento de Asís y Vendedora de maíz, y a la donación del Retrato de Rafael Pastor González, igualmente obra de José Benlliure. En verano de 2023, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico adquirió el cuadro Sopa en el convento de Asís, por 20.065,60 euros (comisiones e IVA incluido). La compra se realizó a través de la subasta en línea organizada por la casa Setdart. Tras someterse a un proceso de limpieza y de consolidación, la pintura pasó a formar parte de la colección permanente de la Casa Museo Benlliure.

Un año después y, en concreto, el 26 de julio de 2024, la Junta de Gobierno Local aceptó la donación del Retrato de Rafael Pastor González, valorado en 9.000 euros y realizado en el año 1909, fecha que se deduce de la dedicatoria existente en su ángulo superior derecho: "A Rafael Pastor, su amigo José Benlliure. 1909".

La citada donación fue efectuada por Carmen Gemma Pastor Estevan sin ninguna contraprestación económica y también pasó a integrarse en los fondos artísticos de la Casa Museo Benlliure.

Rafael Pastor fue un médico, catedrático de medicina y rector de la Universitat de València entre los años 1916 y 1927. Con posterioridad en el tiempo, el 17 de julio de 2025 el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico adquirió en subasta (casa Setdart) otro cuadro de José Benlliure, 'Vendedora de maíz', también conocido como Vendedora de mazorcas y Panollera, y en el que una vendedora ambulante, de edad avanzada, asa una mazorca de maíz sobre un hornillo.

Se trata de un óleo sobre lienzo de 55 x 68 centímetros pintado hacia 1920 y adquirido por un importe total de 4.514,76 euros (comisiones e IVA incluidos). La obra, restaurada a finales del año pasado, se exhibe desde entonces junto al resto de los fondos de la Casa Museo Benlliure.