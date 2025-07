Casi 1.500 jóvenes se benefician de los avales del IVF para comprar su primera casa, con un coste medio de 115.000 euros

Mazón mantiene su "compromiso de legislatura" de construir 10.000 VPO y avanza que en breve presentarán medidas del plan Vive dana

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.475 "jóvenes" valencianos, de entre 18 y 45 años, se han beneficiado de los avales habilitados por el Institut Valencià de Finances (IVF) para comprar su primera vivienda durante el primer año de este programa, con un coste medio de 114.598 euros por inmueble y una edad media de 33 años entre los adjudicatarios.

La Generalitat ha hecho balance del primer año del programa, puesto en marcha a finales de junio de 2024, en un acto en la sede del instituto con el 'president', Carlos Mazón; la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero; la titular de Hacienda, Ruth Merino, y el director del IVF, Enrique Montes, con la asistencia de representantes de las entidades financieras adheridas.

Mediante estos avales, las entidades ofrecen hasta el 95% de la financiación hipotecaria para adquirir viviendas por un máximo de 277.000 euros, sin contar gastos e impuestos, tanto nuevas como usadas y libres o de protección oficial (VPO). Los requisitos son no disponer de otro piso en propiedad, ser residente en la Comunitat Valenciana durante al menos dos años desde la compra y utilizar el inmueble adquirido como domicilio habitual.

Durante el primer año del programa se han registrado 1.238 solicitudes, de las que 216 no han prosperado por no contar con la documentación necesaria o por no ser elegibles. El resto (1.022) se han resuelto favorablemente en un plazo medio de nueve días, con un total de 1.475 jóvenes beneficiarios (algunos individualmente y otros por parte de dos personas) por un total de 12,9 millones de euros, con más de 106 millones de financiación bancaria.

El precio total de las viviendas adquiridas con estos avales asciende a 117,1 millones de euros, con pisos con un importe que oscila entre 30.000 y 270.000 euros. Por provincias, hay 723 beneficiarios en Valencia, 531 en Alicante y 221 en Castellón.

Según el director del IVF, este programa supone un "cambio sustancial" de la actividad del organismo al ofrecer "por primera vez y de manera excepcional" instrumentos a particulares en lugar de únicamente a empresas. Además, ha destacado que son avales directos y sin coste ni para los beneficiarios ni para las entidades financieras.

En su intervención, el 'president' de la Generalitat ha avanzado que el programa tendrá continuidad y se reforzará, además de indicar que el presupuesto todavía no se ha agotado y que, de media, se han avalado "tres viviendas cada día". "Lo que hemos hecho ha sido confiar en los jóvenes", ha dicho.

316 AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL PLAN VIVE

Mazón ha relacionado este programa con la estrategia integral del Consell en materia de vivienda y con proyectos como el plan Vive de construcción de vivienda pública, que ya cuenta con 316 ayuntamientos adheridos que suponen "casi seis de cada diez de la Comunitat".

"Mantengo intacto mi compromiso de legislatura de construir 10.000 viviendas de protección oficial para los que más lo necesitan", ha aseverado, y ha avanzado que próximamente se presentarán nuevas iniciativas relacionadas con el plan Vive dana para los afectados por las inundaciones del 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Como balance de mitad de legislatura, ha resaltado que ya se han licitado un total de 1.853 viviendas públicas, lo que según él supone "un 68% más" que en los dos gobiernos del Botànic. También ha defendido el nuevo decreto de VPO que reserva un 40% de viviendas para jóvenes "con un módulo dinámico jamás visto en España" que, ha augurado, "ayudará a bajar el precio de la vivienda".

En materia fiscal, Mazón ha destacado la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales en un 25% para jóvenes y ha asegurado que, a pesar de estas rebajas, "se aumenta la recaudación y se beneficia todo el mercado". Según ha apuntado, durante 2024 la recaudación tributaria aumentó casi un 9%, mientras en el primer cuatrimestre de 2025 la subida alcanza el 17% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Por último, ha aprovechado para exigir al Gobierno un plan estatal de vivienda "serio" con más incentivos para la promoción y la construcción y más seguridad jurídica para los propietarios frente a "la ocupación con k" y la "inquiokupación".