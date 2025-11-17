Casi 200 agentes se incorporan a la Policía Local de València

Acto de entrega de despachos a nuevos agentes de la Policía Local de València, en la plaza del Ayuntamiento - AJUNTAMENT

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 194 agentes se han incorporado este lunes al cuerpo de la Policía Local de València, al tomar posesión de sus despachos en un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

De los 194, 119 han finalizado el curso básico y el período prácticas y serán nombrados funcionarios de carrera, mientras 37 ya habían hecho el curso básico y el resto se incorporan por movilidad desde otros municipios.

Una de las agentes, Carla Lorente Martínez, ha obtenido el número uno de la promoción en la categoría de agentes de los cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana y podrá elegir el destino dentro del cuerpo.

En el acto de entrega de los despachos han estado presentes la alcaldesa, Mª José Catalá; el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, y el comisario principal, Ángel Albendín.

Catalá ha felicitado los nuevos agentes por haber superado un proceso de selección "riguroso y de alta exigencia", ha dado las gracias a sus familias por haberles apoyado y ha reivindicado el papel de la Policía Local: "Un cuerpo formado por personas que, cada día, en las situaciones más difíciles y en los peores momentos que ha vivido esta ciudad, ha dado lo mejor para honrar el lema de ayudar y proteger".

"Vuestra incorporación es la materialización del compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la convivencia y el bienestar de todo el vecindario", ha manifestado, y ha deseado a los nuevos agentes "una larga y fructífera carrera y un buen servicio": "Sois la mano que ayuda, la voz que calma, la presencia que protege y los ángeles de la ciudad y los protectores de la vida que necesitamos".

DESPLIEGUE DE LA POLICÍA DE BARRIO

Según ha explicado la primera edil, con estas incorporaciones se completa y despliega la policía de barrio, que estará formada por 108 efectivos y 11 oficiales coordinadores.

Sesenta de los nuevos agentes estarán destinados a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP), "que amplía la capacidad operativa de la Policía Local ante requerimientos de alto nivel, tiene ya 184 efectivos y suma desde su creación, hace año y medio, 59.600 servicios".

Otros 85 agentes pasarán a reforzar otras unidades, como Tráfico y las comisarías de la ciudad. "La seguridad es nuestra prioridad y nuestra convicción es seguir dotando a la Policía Local de los mejores recursos para que continúe siendo un referente en seguridad y proximidad a la ciudadanía", ha aseverado Catalá.

También ha destacado la reducción del 6% en los datos de delincuencia en la ciudad, "un descenso tres veces superior a la media nacional", así como el proyecto de la nueva comisaría de Malilla aprobado en la última junta de gobierno local.

Por último, la alcaldesa ha resaltado el despliegue de 240 cámaras de seguridad, "especialmente en los barrios de Orriols, Benimàmet, La Punta, La Malva-rosa, El Forn d'Alcedo, el paseo marítimo de la ciudad y el nuevo cauce del río Túria", y el incremento de la plantilla de la Policía Local con 50 nuevos agentes en la primera mitad de 2026.