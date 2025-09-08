Casi 35.000 visitantes pasan por el Centre del Carme en agosto

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de Valencia "ha disparado" este verano las cifras de visitantes "en el mejor agosto de su historia", con 34.975 personas, un 52% más que en el mismo período de 2024 y cerca de un 90% más que en 2023, según los datos facilitados por la Conselleria de Cultura.

Esto supone, apunta, "un promedio de 1.295 personas al día ha disfrutado de la programación cultural del Centre del Carme el pasado mes de agosto, que incluía el ciclo CCCCinema d'Estiu, el programa de educación y mediación y las exposiciones dedicadas a los principios del arte urbano en la Comunitat Valenciana, la cerámica contemporánea, las ilustraciones de artistas valencianos y las fotografías recuperadas de la dana".

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, señala que el Centre del Carme en verano "es algo más que un lugar único donde pasear y disfrutar de la arquitectura del edificio y su entorno, con una oferta cultural que arrastra a cada vez más visitantes".

En este sentido, Bugeda ha destacado que los meses de verano, concretamente el mes de agosto, tradicionalmente han sido fechas de "menor afluencia de público en los centros de arte, sin embargo, en los últimos años esta tendencia está cambiando, concretamente en el CCCC hemos registrado cifras récord este 2025, desde que tenemos cifras en 2015".

Por ello, expresa su satisfacción al ver "la gran acogida que ha tenido la programación de agosto en el CCCC, por parte del público, lo que avala nuestras líneas de trabajo en pro de acercar el museo a la ciudadanía".

De los cerca de 35.000 visitantes, la mayoría proceden de la Comunitat Valenciana, un 59% del total, con 20.639 residentes. Le siguen los visitantes extranjeros, que representan un 33 %, con 11.588 personas, principalmente procedentes de Italia, Francia y Alemania. Por último, 2.700 personas han visitado el CCCC de otros lugares de España, lo que supone un 8%.

Un total de 7.540 personas, han disfrutado este mes de agosto del CCCCinema d'Estiu, en la segunda edición del ciclo Embriagados de humor. América y la Comedia'. Dirigido por el crítico, Daniel Gascó, el ciclo, que ha completado su aforo en todas las sesiones, ha proyectado 27 películas muy poco conocidas del continente americano, algunas de ellas nunca estrenadas en España.

Además, el público ha podido contemplar cuatro exposiciones este agosto en el CCCC: 'Principios', que ofrece una retrospectiva a toda una generación de artistas urbanos valencianos; 'Cosas que hacen CLAC', sobre el papel de la cerámica en el arte contemporáneo; '37 ilustres x 37 ilustrados', un repaso por las grandes figuras del arte valenciano de la mano de 37 ilustradores de la Comunitat; 'Alçar el vol junts' de Pedro Mecinas y 'Andana. Lugares de memorias', clausurada el 31 de agosto, que se ha hecho eco del trabajo de recuperación del patrimonio fotográfico de las familias afectadas por la riada del pasado 29 de octubre.

A esta oferta cultural, se han sumado las actividades de educación y mediación, con talleres para bebés, visitas dialogadas a las exposiciones y recorridos interactivos para poner en valor la historia y arquitectura del antiguo convento.