Casi 811.000 alumnos de la Comunitat inician un curso con alguna incidencia por la dana y "volcado en la reconstrucción"

Unos 3.000 estudiantes de los ocho centros más dañados estarán en aulas prefabricadas hasta que se construyan las nuevas instalaciones

Rovira defiende que este será el ejercicio de las "oportunidades" y que habrá más docentes: "Mienten las personas, no los datos"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 810.730 alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana iniciciarán el curso escolar 2025-2026 --un descenso de 1.789 respecto al curso anterior por la bajada de natalidad--, que en este territorio arranca el próximo lunes, 8 de septiembre, en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La cifra la ha proporcionado el conseller de Educación, José Antonio Rovora, durante la tradicional rueda de prensa para informar de los detalles del nuevo ejercicio escolar, que el dirigente ha calificado como "el de las oportunidades". "Pivotará sobre tres ejes fundamentales: la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, volcado en la reconstrucción educativa en las zonas afectadas por la dana y el refuerzo a la educación pública con más medios y con más calidad", ha aseverado.

La catastrófica barrancada del 29 de octubre de 2024 afecta aún al regreso a las aulas, ya que 3.079 estudiantes que pertenecen a los ocho centros más dañados --casi la mitad de estos alumnos del IES de Catarroja-- va a estar durante unos meses en aulas provisionales, mientras se construyen nuevas instalaciones.

Durante este curso 25-26 van a abrir sus puertas en total 18 nuevos centros escolares, nueve de los cuales ya se estrenarán el lunes. Ocho de los colegios e institutos previstos son los destruidos por el temporal, en los que se invertirán unos 70 millones de euros.

Además, algunas incidencias en la habilitación de centros de la 'zona cero' que el conseller ha atribuido a "problemas" de suministros va a hacer que en el Lluis Vives y el Ausiàs March de Massanassa las clases tengan un retraso "de uno o dos días", al igual que en L'Orba de Alfafar, donde ha influido el hecho de que el lunes sea festivo. En total, suponen algo más de 600 alumnos.

En todo caso, el conseller ha asegurado que en los "ajustes" que haya que hacer en centros perjudicados por la riada no afectarán a la seguridad de la comunidad educativa y las actuaciones se llevarán a cabo por la tarde.

Respecto a la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, ha subrayado que, tras la consulta a las familias sobre la lengua base y "pese a las críticas que se nos siguen haciendo", el "éxito" se demuestra en que más del 99,80% de los alumnos van a estudiar en la lengua elegida por las familias.

"AUTÉNTICO RÉCORD"

Rovira se ha mostrado muy crítico con "la izquierda" y algunos sindicatos y ha manifestado que, "frente al ruido externo que se quiere realizar, las cifras hablan por sí solas: va a ser un curso con más docentes --83.592, lo que supone un auténtico récord--, con más plazas y grupos en Escuelas de Idiomas y Formación Profesional y con refuerzo de Matemáticas y de Competencia Lectora". "Mienten las personas, no los datos", ha sentenciado.

También ha cargado contra la "amenaza de un otoño caliente" con movilizaciones en el sector y ha recordado que el último gobierno que subió el sueldo a los ocentes valencianso fue del PP, en 2007, con él como director general que negoció la subida.

"Por tanto, no creo que el hecho de que ahora se quiera presionar con movilizaciones a este conseller, pues sea una casualidad y tampoco creo que sea casualidad el hecho de que durante los ocho años que gobernó el Botanic, no se reclamó esta cuestión. En absoluto. Esos sindicatos no le reclamaron una subida salarial al Botànic", ha reprochado.