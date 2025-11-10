Casimiro López presentará su renuncia al cargo de obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón al cumplir hoy 75 años

CASTELLÓ 10 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Este lunes el obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, cumple 75 años y, como establece el canon 401,1 del Código de Derecho Canónico, presentará su renuncia al cargo. Para que la renuncia sea efectiva debe ser aceptada por el Santo Padre, León XIV.

Por lo tanto, el obispo no se 'jubila' al cumplir dicha edad, sino cuando el Papa acepte la renuncia. Hasta que esto ocurra seguirá siendo obispo de Segorbe-Castellón a todos los efectos, con todas las facultades, deberes y derechos que conlleva el cargo.

La praxis de la Santa Sede en estos casos es muy diversa. La aceptación de la renuncia puede durar algún mes o varios años, según las circunstancias de cada caso. Cuando se haga pública la aceptación pontificia de la renuncia, Casimiro López Llorente pasará a la condición de obispo emérito de Segorbe-Castellón.

En todo caso, según ha informado la Diócesis Segorbe-Castellón, renunciar al gobierno de una Diócesis no significa renunciar al episcopado, ni a la vinculación con la Diócesis y con la Conferencia Episcopal, ni a su solicitud por la Iglesia universal. El obispo emérito sigue siendo obispo, lo que constituye el elemento que caracteriza su identidad y sobre la cual se asienta su condición de emérito.

Sigue estando al servicio de la Iglesia con la potestad sagrada conferida mediante la consagración episcopal, conservando siempre la responsabilidad y la potestad de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios (LG 21), de acuerdo con su condición de emérito. Por eso, el obispo emérito conserva los signos episcopales recibidos en la ordenación, como expresión de su condición episcopal.