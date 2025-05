Los casos de ciberacoso se reducen un 60% un año después de la prohibición del uso de móviles en centros educativos

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La prohibición del uso de dispositivos móviles en colegios e institutos ha reducido en un 60 por ciento los casos de ciberacoso en los centros escolares de la Comunitat Valenciana. La norma entró en vigor en mayo de 2024 y permitía su uso en dos casos: para actividades didácticas, y siempre bajo supervisión del docente, o por razones de salud u otros motivos autorizados por el centro.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, tras la rueda de prensa de presentación de los resultados de la Evaluación de Diagnóstico del curso 2023-2024, a preguntas de los medios sobre el cuestionario sobre el contexto complementario a la evaluación.

Sobre esta cuestión, Escrig ha señalado que estos datos todavía se están estudiando pero que la evaluación de contexto realizada en 2023 permitió mostrar datos como que en 3º de Primaria el 8% del alumnado utiliza el móvil "tres o más horas al día".

En este sentido, ha indicado que la decisión sobre la prohibición del uso de los dispositivos móviles en los centros de la Comunitat, no fue tomada de forma "aleatoria" sino que estuvo fundamentada en los datos de esa evaluación del contexto de 2023 que les urgieron a "tomar decisiones y mejorar lo que teníamos que mejorar".

De este modo, la directora general ha destacado que la norma ha sido "muy bien" recibida por todo el sistema educativo ya que ha permitido mejorar el ecosistema de los centros pues, según ha indicado, las cifras de ciberbullying "han bajado de forma muy a considerar, más de un 60%".

"Los equipos directivos de los centros nos han remitido que las relaciones sociales también han mejorado, porque, evidentemente, cuando salen al patio están a disposición de compartir y no de estar mirando una pantalla", ha apuntado.

Por su parte, uno de los técnicos encargados de la investigación sobre los resultados de la evaluación de contexto recogidos junto a la Evaluación de Diagnóstico del curso 2023-2024, ha señalado que hay "bastantes" cosas que les han sorprendido en cuanto al uso de pantallas.

Así, ha destacado que en Primaria los estudiantes "a mayor uso del dispositivo, sí que tenían un peor rendimiento", mientras que en Secundaria "no tanto" algo que, a su juicio, es "indicativo" de que su uso "ya está muy estandarizado". No obstante, ha incidido en que son datos de estudios "preliminares" y que no son definitivos.