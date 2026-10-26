Castelló acoge el viernes el concierto del 50 aniversario de Els de la Fileta junto a la Banda Municipal

Castelló acoge el viernes el concierto del 50 aniversario de Els de la Fileta - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 26 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Els de la Fileta celebrará su 50 aniversario el próximo viernes, 30 de octubre, con un concierto junto a la Banda Municipal de Castellón. Bajo el título 'Un any castellonero', la actuación ofrecerá un recorrido musical por las fiestas, las tradiciones y las celebraciones que forman parte de la vida de la ciudad.

El concierto contará con la dirección de José Vicente Ramón Segarra al frente de la Banda Municipal y será presentado por V. Jaume Almela Eixau. La celebración contará con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, a través de la Concejalía de Cultura.

El repertorio conmemorativo reunirá una selección de canciones con las que Els de la Fileta ha cantado a Castellón durante sus cinco décadas de trayectoria. El programa evocará las ermitas, las fiestas de la Magdalena, la Festa de la Rosa, la devoción a la Mare de Déu del Lledó y las antiguas fiestas de agosto.

La actuación incluirá trece piezas: 'Enyorançes', 'Caminant' 'Gaiatera', 'El Prego', 'Festa', 'Anem anem', 'El Xalequet', 'Jota a la Lledonera', 'Entra de carro', 'Tirali la clau', 'La Barraca', 'Castellonera' y un popurrí de temas populares de Els de la Fileta.

El programa estará compuesto principalmente por obras de Ximo Fabregat, junto a temas de Tomás Amella y la pieza 'El Xalequet', de M. Martínez y Ximo Fabregat. El popurrí de canciones populares pondrá el cierre a esta celebración musical.

TRAYECTORIA

Els de la Fileta está integrado por José Vicente Fabregat Ripollés, Tomás Amella Martí, Antonio Palau Carsí, Vicente Obiol Esteve, Santiago Huguet Soler, Santiago Huguet Villarroig, Manuel Castillo Expósito y Ximo Fabregat Ripollés.

El programa del aniversario también dedica un recuerdo a otros compañeros que han formado parte de la trayectoria del grupo: José López Carreras y Enrique Suller Ribes, ambos fallecidos, así como Paco Salvador Marín y Jordi Fabregat Ripollés.