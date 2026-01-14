Castelló contará con una oficina de información especializada en turismo de congresos en la estación de ADIF - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 14 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta del Patronato de Turismo y concejal del área en el Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, y la vicepresidenta del Patronato de Turismo, Ester Giner, han presentado hoy la nueva Oficina Convention Bureau, un punto de información especializado en turismo de congresos y eventos que estará ubicado en la estación de ADIF de Castelló. Asimismo, se ha dado a conocer una nueva web, una herramienta creada para impulsar y consolidar la ciudad como destino de referencia en turismo de congresos.

En el acto también han estado presentes diversos representantes de la Asamblea de Turismo, entre los que se encuentran el Gabinete de Informes Turísticos de la Universitat Jaume I, la asociación HOSBEC, la asociación ASHOTUR y representantes de CIVIS Hoteles, poniendo de manifiesto la implicación tanto del ámbito académico como del tejido empresarial y asociativo en el desarrollo y la promoción del sector turístico.

En palabras de la edil, hoy se da un paso importante en el objetivo de seguir consolidando a Castellón como destino de turismo de congresos. "Fruto del Plan Estratégico de Turismo, hemos identificado la necesidad de reforzar nuestra presencia en este sector, por lo que hemos hecho una apuesta decidida creando un espacio específico con esta oficina y contando con personal especializado que pueda atender de manera profesional a todas las empresas, instituciones y entidades interesadas en organizar congresos en nuestra ciudad", ha dicho.

Miralles ha explicado que, de las mesas técnicas que han organizado con profesionales del sector, una de ellas estaba dedicada específicamente al turismo de congresos, y "fomentar esta colaboración público-privada surgió como una de las principales necesidades". "Fruto de esta colaboración nace toda esta iniciativa, que combina recursos públicos y privados para impulsar la ciudad", ha añadido.

Además, ha recordado que la presentación ser realiza en los días previos a Fitur, donde se pretende consolidar esta estrategia como uno de los grandes ejes de promoción turística y dar a conocer esta iniciativa a nivel nacional e internacional.

"La apuesta por el turismo de congresos, conocido internacionalmente como turismo MICE, supone una oportunidad estratégica para Castellón. Son visitantes que suelen alojarse en nuestros hoteles, conocer la gastronomía local y disfrutar de la ciudad, contribuyendo además a desestacionalizar la oferta turística y reforzar la actividad fuera de los meses de verano", ha apuntado Miralles, quien ha añadido que este tipo de turismo genera un impacto económico estable y de calidad, y permite proyectar Castellón "como un destino competitivo durante todo el año".

OFICINA ESPECIALIZADA

Esta nueva oficina ha sido vinilada con un diseño específico para diferenciarla del resto de oficinas de turismo de la ciudad y cuenta con personal especializado en gestionar y atender a empresas, instituciones y entidades interesadas en organizar congresos en Castellón. Asimismo, este equipo se encargará de cubrir todas las necesidades de los visitantes, prestando especial atención a quienes llegan a la ciudad para participar en eventos y congresos.

La nueva web, castellonconventionbureau.org, se presenta como un espacio intuitivo que permite conocer de manera sencilla la amplia oferta de infraestructuras que Castellón pone a disposición del turismo de congresos. La plataforma facilita el acceso a toda la información necesaria para planificar eventos, mostrando de manera clara alojamientos, salas, gastronomía, medios de transporte y tipos de congresos.

La web cuenta además con un servicio de tour virtual en 3D que ofrece una experiencia inmersiva, permitiendo recorrer y conocer al detalle los espacios para eventos y congresos de Castellón. Actualmente están disponibles el Palacio de Congresos y el Palau de la Festa, y progresivamente se irán incorporando nuevos espacios.

"La web es muy profesional e intuitiva, con información completa y datos de contacto directos con nuestro personal especializado. Incluye un vídeo promocional y todos los recursos que alguien puede necesitar para organizar un evento en Castellón, lo que nos permite atraer y gestionar congresos y reuniones con mayor eficacia", ha señalado Miralles.

MÁS DE 30 CONGRESOS EN 2025

Miralles ha recordado que en el último año Castellón ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales que han reunido a más de 5.000 participantes, "unos datos que evidencian el crecimiento y la consolidación de la ciudad en el ámbito del turismo de congresos".

Además, la concejal ha avanzado que para 2026 ya hay previstos cerca de 15 congresos de distintas temáticas, repartidos en diferentes espacios y a lo largo de distintos meses del año, que atraerán a más de 2.500 visitantes a la ciudad. En este sentido, ha añadido que el calendario continúa abierto y próximamente se cerrarán nuevos eventos, "lo que permitirá seguir reforzando la proyección de Castellón como destino especializado en este ámbito".

Castellón forma parte de la Red de Convention Bureau, una iniciativa que agrupa a municipios de toda España bajo una misma marca para potenciar sus destinos en turismo de congresos. La concejal de Turismo ha explicado que estar en esta red permite proyectar Castellón y su infraestructura en numerosas ferias nacionales e internacionales, al mismo tiempo que constituye una gran fuente de contactos y oportunidades para atraer nuevos eventos a la ciudad.

En este sentido, Miralles ha señalado que de cara a Fitur, formar parte del Convention Bureau permitirá dar a conocer y promocionar Castellón a través de esta red, reforzando la presencia de la ciudad en un escaparate clave a nivel nacional e internacional. "Vamos a vender Castellón como destino de congresos porque sabemos que este tipo de turismo tiene un retorno directo en el tejido económico local, beneficiando a numerosos emprendedores, empresas y profesionales de la ciudad", ha concluido.