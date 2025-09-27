Castelló distingue a los voluntarios de la dana, la actuación en el Edificio Luropa y el apoyo en el apagón - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castelló distinguirá, con motivo de la celebración del día del Patrón de la Policía Local de Castelló San Miguel Arcángel el próximo lunes 29 de septiembre, a los voluntarios de la dana, la actuación en el incendio del Edificio Luropa y el apoyo de empresas y entidades durante el apagón nacional, según ha anunciado este sábado la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco.

Esta lista de reconocimientos ha sido propuesta a través de la Junta de Honores y Condecoraciones de la Policía Local y la ha firmado la primera edil ante la presencia del concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, y el Comisario Jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Carrasco ha destacado, entre las distinciones que se entregarán este año, el reconocimiento singular que se hará a las personas voluntarias que acudieron a prestar su ayuda durante los días posteriores a la dana del pasado 29 de octubre

"Esta distinción reconoce el espíritu solidario, que caracteriza a la ciudadanía castellonense, así como su orgullo y gratitud, que nos recuerdan que la ayuda a los demás es la más noble de las vocaciones", ha subrayado la alcaldesa.

También recibirán un reconocimiento singular, en nombre de toda la Policía Local de Castelló, dos agentes, en representación de "todos aquellos hombres y mujeres que se prestaron voluntarios, en sus jornadas de descanso y de manera totalmente altruista, para ir a prestar su ayuda ante las necesidades operativas que tenían los diferentes municipios afectados". "Una ayuda que llevaba también implícito el apoyo y el cariño de toda la ciudad de Castelló a través de su labor para nuestros hermanos valencianos", ha resaltado.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado "el reconocimiento singular que van a recibir los miembros de la Policía Local de diferentes localidades que fueron devastadas por el paso de la dana y donde acudió en su ayuda la Policía Local de Castelló".

"Allí la Policía Local de Castelló encontró, en medio de la devastación, compañerismo, solidaridad, y una hospitalidad ejemplar por parte de esas Policías Locales, que acogieron a todos los agentes voluntarios que llegaron desde Castellón", ha recalcado. De esta manera, se distinguirá a miembros de la Policía Local de los municipios de Alfafar, Picanya, Sedaví, Aldaia o Algemesí.

Por su parte, el edil de Seguridad ha destacado que "estas condecoraciones suponen un merecido reconocimiento a la labor indispensable que desempeñan los policías locales cada día": "Con su trabajo incansable, cercanía y compromiso garantizan la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos".

"En nombre de toda la ciudadanía, quiero expresar nuestro agradecimiento más sincero por su entrega y por ser un ejemplo de servicio público que hacen de Castellón una ciudad mejor para vivir", ha remarcado.

EDIFICIO LUROPA

Carrasco ha puesto el foco también en uno de los reconocimientos que se entregarán dentro del apartado de distinciones al mérito policial del cuerpo de la Policía Local de Castelló. "Se trata de la actuación policial que se produjo el pasado 16 de abril, cuando se produjo un incendio en la calle Fernado el Católico y que afectó al Edificio Luropa", ha detallado.

Y ha añadido: "Gracias a un grupo de agentes de la Policía Local cuya profesionalidad demostrada y su intervención decisiva en dicho incendio, entrando en el edificio para evacuar a los vecinos poniendo en riesgo sus vidas, hizo que finalizara la actuación sin tener que lamentar víctimas mortales".

En el acto preparado para el próximo lunes habrá un reconocimiento especial por la actuación de diferentes instituciones y empresas "que contribuyó a minimizar el impacto de esta circunstancia --el apagón del pasado 28 de abril-- que incluso provocó la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)".

Así, serán reconocidas entidades y empresas como "el Hospital General de Castellón; bp España; Oximesa o Generadores Geinel por la coordinación con el Ayuntamiento de Castelló para la atención de pacientes electrodependientes; el suministro de combustible para vehículos de seguridad y emergencia y la protección de las personas más vulnerables como las que precisan de oxigenoterapia durante las horas que duró este apagón".

Del mismo modo, la alcaldesa ha informado de que "se entregarán diferentes distinciones a los agentes de la Policía Local que se han jubilado recientemente, así como a los que acumulan 35, 30, 25 y 20 años de servicio que serán condecorados con Cruz a la Constancia Policial con diferentes distintivos".

El acto institucional en conmemoración de San Miguel, como es habitual, tendrá una sección dedicada al reconocimiento a la colaboración institucional y al Mérito Policial en acciones de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.