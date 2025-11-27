Castelló dotará de seguridad jurídica a más de 2.200 viviendas en la Marjalería

Sergio Toledo, concejal de Urbanismo - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Castelló dotará de seguridad jurídica a más de 2.200 viviendas en la Marjaleria, las cuales podrán regularizar su situación y acceder a todos los servicios básicos. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha anunciado este jueves la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de un nuevo criterio urbanístico que permitirá la concesión de licencias provisionales de primera ocupación para viviendas construidas antes del 20 de agosto de 2014 en la Marjalería, muchas de las cuales actualmente no cuentan con la correspondiente licencia urbanística.

Toledo ha asegurado que el objetivo es darles una solución legal, de manera que los residentes puedan regularizar su situación y acceder a todos los servicios básicos y se aplicará en las viviendas construidas en Planes de Reforma Interior (PRI) y en suelo urbanizable dentro del Plan General, que definió 58 PRIs diferentes. "Esto incluye a 2.262 viviendas que podrán ser susceptibles de acogerse a esa licencia provisional de ocupación que tiene una vigencia de 10 años prorrogables, dando por primera vez seguridad jurídica", ha dicho.

"Con este proceso se va a comenzar a poner solución a un problema que ha existido durante más de 50 años en la Marjalería, una solución a la situación de indefensión en la que se encontraban los vecinos que pagaban sus impuestos. Por eso, lo mejor para ellos y también para el Ayuntamiento es que tengan los servicios lo mejor posible y que tengan todo en regla para que no haya vertidos a acequias o para que aseguremos que puedan vivir en las mejores condiciones", ha comentado.

Sergio Toledo también ha resaltado que Castelló es el primer ayuntamiento de España en aplicar esta interpretación urbanística, contando también con el apoyo de la Conselleria. "Con esta medida cumplimos con las propuestas y las promesas electorales que hicimos los dos partidos del Gobierno antes de las elecciones a los vecinos de la Marjalería", ha subrayado.

El concejal ha hecho hincapié en que "es una solución legal para viviendas que históricamente habían sido irregulares hasta ahora y va a permitir este acuerdo que muchas de las viviendas que hasta ahora no contaban con esa licencia de ocupación puedan tener esa licencia provisional y regularizar su situación, ofreciendo también seguridad jurídica a los propietarios".

REQUISITOS

Toledo ha explicado así mismo que los requisitos para solicitar la primera ocupación pasan por la ubicación, ya que sólo será aplicable a viviendas construidas en suelos PRI y terrenos clasificados como urbanizables en el Plan General de Castellón. Además deben contar con la compatibilidad con el planeamiento y en áreas que son compatibles con el desarrollo previsto con el Plan General y no tener infracciones urbanísticas.

Por otro lado, el edil de urbanismo ha detallado que las viviendas han de cumplir "con una serie de condiciones de habitabilidad, conexión a los servicios básicos, como por ejemplo la red de agua potable, el alcantarillado acceso rodado para vehículos o un sistema alternativo de depuración y la construcción de fosas sépticas donde no sea posible desarrollar el alcantarillado".

"También será preceptivo contar con un informe técnico, que en este caso contratará el propietario de la vivienda, elaborando un informe en el que certifique que la vivienda cumple con los requisitos establecidos, y ese informe incluirá, entre otros, la certificación de las condiciones mínimas de habitabilidad, así como el cumplimiento de las normativas de seguridad y medioambientales", ha añadido el edil.

Otras de las condiciones requeridas será contar con el certificado de cumplimiento del Patricova, que establece una serie de medidas de protección de zonas susceptibles de inundación como la estanquidad de la edificación, con fachadas, puertas, ventanas y deberán contar con sistemas que impidan la filtración de agua en caso de inundaciones y la permeabilidad del vallado.

De esta forma, el concejal ha repetido que "por primera vez en 50 años, los vecinos de la Marjalería propietarios de alguna de estas 2.262 viviendas podrán tener esa seguridad jurídica y esa licencia provisional de ocupación".

SOLUCIÓN PARA EL RESTO DE LA MARJALERÍA

Además de la puesta en marcha de esta licencias, Toledo ha reconocido que están trabajando paralelamente con la Conselleria y la Dirección General de Urbanismo en el cambio de la Ley de Urbanismo de la Comunidad Valenciana (LOTUP), de la que ya hay un borrador, que ahora empieza el trámite en Les Corts, "para poder dar solución también a las viviendas que estén en suelo rústico, que son unas 1.800, en diferentes zonas de la Marjalería".

Así, Toledo ha comentado que de la mano de la Conselleria, en un año se podría empezar a regularizar las viviendas que estén en suelo rústico en la Marjalería.

Sergio Toledo también ha anunciado que a partir de ahora, los vecinos de la Marjalería van a tener un equipo técnico a su disposición para dar solución a todos los expedientes y consultas que esperan vayan llegando con motivo de la concesión de estas licencias.

Así, Toledo ha subrayado que el Ayuntamiento va a responder con un equipo acorde a estas necesidades y se incorporarán durante el año 2026 un arquitecto superior, un ingeniero de caminos, un técnico medioambiental, un técnico de administración general, un ingeniero técnico industrial y un auxiliar administrativo.

"Esto va a ser posible gracias a un programa que vamos a crear, llamado 'Programa de Marjal', para atender a los vecinos y dar solución a todos estos expedientes. Además, se podrán recoger y canalizar también las consultas a través de la Oficina de la Marjalería, que también puso en marcha este equipo de gobierno", ha concluido Toledo.