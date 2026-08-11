Castelló instala una Gaiata en el Aeropuerto para promocionar las Fiestas de la Magdalena - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castellón, a través del Patronato Municipal de Fiestas, ha dado un nuevo paso estratégico en el plan de proyección exterior de las Fiestas de la Magdalena con la instalación de una Gaiata en la terminal del Aeropuerto de Castellón.

La concejala de Fiestas y presidenta del Patronato Municipal de Fiestas, Noelia Selma, junto al presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, y otros miembros de la Junta, ha estado presente en el traslado y trabajos de montaje de esta Gaiata en el propio aeropuerto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado

También ha estado presente Agustín Mon, impulsor del reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Gaiata, que ha participado tanto en los trabajos de realización como el traslado del monumento y su instalación en la terminal aeroportuaria.

Selma ha destacado "la enorme trascendencia cultural y de promoción de la imagen de nuestra ciudad que supone situar el símbolo por excelencia de las fiestas en una infraestructura clave como el recinto aeroportuario castellonense".

Para Selma "la Gaiata es mucho más que un monumento artístico; es nuestro orgullo, el alma de nuestro pueblo y el símbolo que cuenta y recuerda la historia de nuestros orígenes y nuestros antepasados". "Que una Gaiata reciba a todos los viajeros nada más aterrizar en Castellón es algo que teníamos en mente desde hace años y hacerlo por fin realidad nos llena de ilusión", ha recalcado.

La edila ha subrayado que "esta acción supone una oportunidad magnífica para proyectar al mundo el sentimiento de las Fiestas de la Magdalena, declaradas de Interés Turístico Internacional". "Y el Aeropuerto de Castellón se convierte en el mejor escaparate posible y el mejor aliado para la promoción internacional de nuestras fiestas fundacionales y nuestra ciudad", ha señalado.

En este sentido, la concejala ha destacado que "el Aeropuerto de Castellón está en contínuo crecimiento, llegando más de 318.000 pasajeros durante el pasado año, cifras que seguramente se superarán este 2026. Se trata pues de una oportunidad única para poner a nuestra ciudad y sus fiestas más representativas en el mapa turístico internacional", ha afirmado Selma.

La concejala ha trasladado su agradecimiento a la directora del Aeropuerto de Castellón, Raquel París, y a la Generalitat Valenciana, por "su plena predisposición y sensibilidad hacia la promoción de las señas de identidad castellonenses". "Una implicación que permite que la alta afluencia de pasajeros que transitan por la terminal conecte de inmediato con nuestras raíces y con el esplendor de nuestro monumento, posicionando a Castellón y a nuestras Fiestas de la Magdalena en el mapa internacional", ha señalado.

Esta acción en el Aeropuerto da continuidad al plan de promoción de las fiestas de la Magdalena y su monumento impulsado por el equipo de Gobierno local, el Patronato Municipal de Fiestas y la actual Junta de Festes, que está orientado a ensalzar la Gaiata, reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) a través del Desfile de Gaiatas, y proyectar las fiestas fundacionales en lugares estratégicos para su promoción turística como es el caso del Aeropuerto de Castellón, según las mismas fuentes.

GAIATA DESMONTABLE "MADE IN TETUÁN XIV"

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha insistido en que la gaiata que van a poder ver las personas usuarias del Aeropuerto de Castellón "es el mismo que ha estado desfilando o representando a la ciudad en visitas institucionales en lugares como Alicante, Zaragoza o la Feria Fitur de Madrid.

Y ha sido realizada en colaboración con el Centro Municipal de Formación 'Tetuán XIV' y alumnado del curso de Artista Gaitero y talleres de las especialidades de electricidad, carpintería y soldadura. Se trata de una gaiata desmontable de 4 metros de altura - más pequeña que las gaiatas monumentales que suele se de unos 6 metros - lo que facilita su transporte. "Una muestra más de la implicación de otras áreas municipales como la de Empleo con nuestras fiestas y con los símbolos de Castelló", ha recalcado.

Junto al monumento gaiatero las personas que pasen por el Aeropuerto encontrarán un código QR en el que podrán consultar un video promocional con información subtitulada en inglés sobre el orígen de la Gaiata y su relación con la historia de la ciudad de Castellón, además de la fecha de las próximas Fiestas de la Magdalena, que se celebrarán entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de 2027.