Castelló de la Plana aplaza los actos institucionales del 9 d'Octubre

CASTELLÓ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana, ante la previsión de lluvias del 70% para este jueves, ha decidido aplazar los actos institucionales programados con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Se aplazan los actos que se iban a celebrar al aire libre: el Desfile de las Tres Culturas desde la avenida Rey Don Jaime hasta la plaza Mayor y el concierto de la Banda Municipal, detalla el consistorio.

En Castelló de la Plana también se posponen los Premis Valencià de l'Any hasta próxima fecha, dado que algunos de los premiados debían desplazarse desde la ciudad de València.