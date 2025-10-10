Castelló suspende las actividades al aire libre y cierra el Pinar ante la alerta naranja prevista para el sábado

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 10 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido suspender las actividades al aire libre que organiza el consistorio y cerrar el parque del Pinar ante la alerta naranja por lluvias prevista para este sábado.

Así, según ha informado el consistorio en un comunicado, se suspenden las actividades organizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre en toda la ciudad y se cierra el parque del Pinar del Grao desde hoy y hasta el lunes, inclusive, para evitar el riesgo de caída de árboles.

Además, está activado desde la madrugada de este viernes el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de Marjaleria, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario.

Estas decisiones se han adoptado tras la reunión de información y coordinación de la Agencia Valenciana de Emergencias y las valoraciones realizadas en el Cecopal a la vista de la alerta naranja de este sábado, además de las recomendaciones del 112 de las Generalitat Valenciana.

Además, se ha reforzado el trabajo de las brigadas municipales en materia de limpieza de imbornales. Este viernes, todavía en alerta amarilla en la ciudad, no se han registrado incidentes destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local.

La precipitación acumulada durante el día de hoy ha sido de 48,2 litros/metro cuadrado en Tetuán XIV, 51,4 l/m2 en el Planetario, 45 l/m2 en la zona del Centro Urban y 48,2 l/m2 en la Dársena Sur del Puerto.

El Ayuntamiento ruega sentido común y responsabilidad y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales.