Castellón reanuda este martes la actividad lectiva y las actividades del Ayuntamiento, aunque mantiene cerrado el Pinar

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Castellón reanudará este martes la actividad lectiva y las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre, aunque mantendrá cerrado el parque del Pinar en el Grao, para evitar el riesgo de caída de árboles, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, sigue activo el Protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario.

El Ayuntamiento ha adoptado estas medidas tras una reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias nivel naranja establecida por Aemet y difundida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana que sigue activa desde el día de ayer en la ciudad de Castellón.

La sesión ha sido convocada tras participar previamente sus miembros en la reunión de coordinación convocada por la Agencia Valenciana de Emergencias de la Generalitat. A la vista de los pronósticos de evolución que prevén que se mantenga el nivel naranja hasta la medianoche de hoy lunes, siendo a partir de entonces cuando cambie a amarillo y posteriormente a verde, se ha decidido adoptar estas medidas.

Las medidas adoptadas para Castellón de la Plana a partir del martes siguen las recomendaciones del 112 de la Generalitat Valenciana y tienen en cuenta, además, el Protocolo Municipal frente a Inundaciones en Centros Docentes.

El consistorio ruega a la población seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales.