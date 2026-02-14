Castellón supera más del 80% de ocupación hotelera el pasado fin de semana gracias al turismo deportivo - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El turismo deportivo continúa consolidándose como "un motor estratégico" para la desestacionalización turística en Castellón. El pasado fin de semana, los hoteles de la ciudad superaron el 80 por ciento de ocupación, una "cifra excepcional" para temporada baja que refleja el creciente interés de la ciudad como destino para eventos deportivos de gran relevancia.

El Campeonato de España Open de Invierno Máster de Natación Castellón 2026, celebrado del 5 al 8 de febrero, ha contado con la participación récord de 1.777 inscritos, entre ellos 1.039 hombres y 738 mujeres, convirtiéndose en la segunda participación más alta en la historia del evento.

Durante casi toda la semana, la ciudad ha recibido alrededor de 3.500 personas entre técnicos de clubes, familiares y acompañantes, reforzando la capacidad de Castellón para acoger competiciones de gran magnitud y consolidándose como un referente en el calendario deportivo nacional, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, la SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026, que partió de las instalaciones deportivas del Chencho el pasado 6 de febrero, ha reunido a más de 700 ciclistas de distintos puntos del país. Este evento ha demostrado nuevamente la versatilidad de Castellón para albergar competicionesdeportivas de distinto formato y nivel, favoreciendo la ocupación hotelera y dinamizando sectores como la restauración, el comercio y los servicios turísticos durante toda la semana.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles ha explicado que "estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto de instituciones, clubes y empresas turísticas para situar a Castellón como un referente nacional en turismo deportivo".

Además, ha señalado que "eventos como estos no solo generan una alta ocupación hotelera, sino que también fortalecen la proyección de la ciudad, dinamizan la economía local y fomentan la llegada de visitantes durante épocas de menor afluencia turística".

Por su parte, la concejal de Deportes, Maica Hurtado, ha afirmado que "gracias a la coordinación entre las áreas de Deportes y Turismo, hemos logrado que estos eventos se desarrollen con éxito y de manera organizada, contribuyendo a proyectar la imagen de Castellón como un destino deportivo de referencia".

"Seguiremos trabajando para consolidar esta línea estratégica, fomentando la práctica deportiva y la promoción de nuestra ciudad a nivel nacional", ha apostillado.