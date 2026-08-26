La castellonense Visitants lleva su teatro de calle a la 33 edición de FITU en México

Compañía Visitants - VISITANS

CASTELLÓ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía castellonense de teatro de calle Visitants participa este mes en Ciudad de México en el 33º Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los "principales espacios internacionales de encuentro, formación y experimentación en torno a las nuevas generaciones de creadores escénicos".

Así lo ha informado la compañía en un comunicado, en el que ha explicado que su presencia en esta cita supone "una nueva oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo desarrollado desde Castellón en torno al teatro de calle y, al mismo tiempo, establecer un diálogo entre la creación profesional, la dramaturgia contemporánea y los procesos de aprendizaje de los jóvenes artistas".

Organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección de Teatro UNAM, el FITU se ha consolidado como una plataforma para "impulsar y visibilizar" el teatro generado desde los procesos de formación, así como para "favorecer el intercambio entre estudiantes, profesionales, docentes, creadoras y creadores procedentes de diferentes territorios".

En esta 33ª edición, la participación de Visitants se articula alrededor de un taller dirigido a profesionales y estudiantes de interpretación, dirección o dramaturgia que se desarrollará desde la práctica escénica, de manera que permita a los participantes explorar distintas técnicas y herramientas para la intervención y creación en el espacio público.

La propuesta incorpora la creación de una pieza itinerante, que toma como punto de partida las premisas y metodologías utilizadas por Visitants en 'Lluvia de palabras', una creación en la que los intérpretes leen, recitan o cantan textos que llevan suspendidos de sus paraguas. "Una experiencia que servirá como detonante para investigar las posibilidades de relación entre cuerpo, palabra, espacio y público", ha indicado.

Desde Visitants han explicado que el taller se articula en cuatro bloques temáticos complementarios, que se abordan a través de distintas metodologías con el propósito de "generar un proceso dinámico que estimule y entrene la mirada sobre la creación escénica en espacios públicos y que aborda aspectos que van desde la teoría de las artes de calle, la dramaturgia aplicada al espacio, la escritura y la práctica escénica en el espacio público".

Otra de las citas en las que va a participar la compañía será un encuentro con la dramaturga Sònia Alejo en la Filuni (Feria Internacional del libro universitario) en torno a su trabajo y en concreto a 'Cremallera', obra que cuenta con reconocimientos como el Premio de Teatro Escalante y aborda, desde la mirada de la infancia y la adolescencia, la realidad de las personas refugiadas, de la amistad y la sororidad para "generar vínculos y resistencia ante situaciones de extrema vulnerabilidad".

Visitants subraya su "apuesta por la internacionalización de la creación escénica castellonense y por el intercambio con nuevos contextos culturales, llevando a México una experiencia que une dramaturgia, teatro de calle, formación y creación colectiva".

Asimismo, quiere "estrechar los vínculos culturales entre España y México y a situar la creación escénica producida desde Castellón en un espacio internacional dedicado especialmente a las nuevas voces y a la experimentación teatral, con la palabra, el espacio público y las nuevas generaciones como puntos de encuentro", ha concluido.