Castillos, ermitas, alquerías y molinos, 15 últimos proyectos del Plan de Patrimonio de la Diputació

Archivo - Valencia.- Diputació concede una nueva ayuda a Sueca para recuperar Molins de la Vila y convertirlos en museo del arroz - RAQUEL ABULAILA - Archivo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha aprobado el decreto que da luz verde a los 15 proyectos adicionales del Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, con una dotación de 4,8 millones de euros que se suman a los 12 millones con los que se inició el programa, "rescatado ocho años después" por el actual equipo de gobierno.

Con esta inversión de 16,8 millones, 45 ayuntamientos han podido actuar sobre otras tantas joyas patrimoniales, a lo que se suman cerca de dos millones entre 2024 y 2026 para impulsar una treintena de proyectos de patrimonio eclesiástico. En el ámbito civil, se recuperarán castillos, palacios, ermitas, alquerías, mercados, hornos, pozos y molinos, entre otros bienes de interés cultural o relevancia local. En el ámbito eclesiástico, las mejoras se concentran en parroquias, ermitas y ornamentos religiosos.

El objetivo del Plan de Patrimonio, uno de los más destacados de la legislatura, es "restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia", señala la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix. "No es un plan de chapa y pintura, sino el mayor impulso al patrimonio valenciano en la última década", añade el presidente, Vicent Mompó.

Entre las actuaciones que incluye el último decreto del plan destacan la recuperación de la Torre del Homenaje de Buñol, la capilla de la Mare de Déu de Vilallonga, la cubierta de la Casa Bou de Rocafort, el Molí del Pasiego de Sueca, la Posada de Tuéjar y el Castillo de Bétera.

En concreto, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Bétera prevé acometer una serie de intervenciones urgentes en el Castillo, orientadas a garantizar su conservación estructural y funcional, así como su puesta en valor como bien patrimonial abierto al público. Las actuaciones principales se centran en la impermeabilización de las cubiertas, el refuerzo estructural de las torres de Tapia, la reparación de los patios y la rehabilitación de los forjados en el salón de actos. Las obras contarán con una aportación de 735.000 euros por parte de la Diputació.

La Posada de Tuéjar, por su parte, es un inmueble histórico que data del siglo XIV, un enclave estratégico en el Camino Real de Castilla que comunicaba València y Madrid pasando a los pies de Cuenca. Las antiguas ventas, ubicadas en la Plaza Mayor del pueblo, son un Bien de Relevancia Local (BRL) y una de las joyas patrimoniales de la zona, donde la Diputació invertirá 485.000 euros. Primero se actuará en el edificio principal de las antiguas ventas, consolidando la estructura y arreglando fachadas, forjados y el tejado. El edificio se convertirá en la nueva sede del Ayuntamiento.

MOLÍ DEL PASIEGO DE SUECA

En cuanto al Molí del Pasiego de Sueca, la ayuda concedida por la Diputació para "el buque insignia del patrimonio de Sueca" alcanza 400.000 euros y servirá para desbloquear las obras en los conocidos como Molins de la Vila, activando una tercera fase en la que la atención se centrará en rehabilitar las naves históricas del complejo.

Entre las tres fases, la corporación provincial ha invertido más de un millón de euros en el ambicioso proyecto del Ayuntamiento de Sueca para proteger su BRL, un antiguo molino arrocero del siglo XIX que constituye un valioso ejemplo de la industrialización agraria. La intención es rehabilitarlo como museo, incluso como escuela de hostelería.

Por su parte, con una aportación provincial de 246.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, Rocafort sustituirá la cubierta a dos aguas de la Casa Bou, manteniendo el diseño y los acabados de este BRL. La Casa Bou es una alquería del siglo XIV, característica de la huerta valenciana. Está ubicada en la plaza Mayor y es la actual sede del Ayuntamiento de Rocafort.

CASTILLO DE BUÑOL

Y el Ayuntamiento de Buñol plantea intervenir en el Castillo para frenar su deterioro. Una de las actuaciones más urgentes, subvencionada con 175.000 euros del Plan de Patrimonio, es la consolidación de la Torre del Homenaje, situada en el recinto sur del Castillo.

El proyecto en su fase arquitectónica se centra en la estabilización de estructuras en riesgo de deterioro o colapso con alto valor patrimonial, siempre como continuación y complemento de la fase arqueológica. En la mayoría de los casos se recurrirá al empleo de las fábricas tradicionales, ya sea de sillería o de tapial de tierra y piedra.

Por último, la restauración de la cubierta de la capilla de la Mare de Déu de la Font contará con una subvención provincial de 110.000 euros. Pese a que el edificio se encuentra en buen estado, la cubierta presenta importantes desperfectos provocados por las humedades. La actuación, con un plazo de ejecución de cuatro meses, prevé reparar los ladrillos hundidos y las tejas rotas, así como las goteras y las manchas de humedad en los revestimientos de la pared interior.

El decreto incluye también los proyectos presentados por los consistorios de Alfauir, Benavites, Rafelbunyol, Chelva, Yátova, Llíria, L'Alcúdia de Crespins, L'Olleria y Burjassot.

Este Plan de Patrimonio fue presentado el pasado 22 de abril con una treintena de actuaciones. Desde la Diputació se comprometieron a incrementar la dotación del programa impulsado por la delegación de Cooperación para no dejar fuera a ningún municipio.