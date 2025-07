Catalá anuncia la creación de 'València Sostenible', el nuevo organismo municipal de acción climática

El Libro Verde de València, ilustrado por Paco Roca, acoge los "hitos" realizados en la Capitalidad Verde Europea como "guía para el futuro"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este jueves la creación de un nuevo organismo de acción climática que se denominará "València Sostenible". Se trata de un órgano nacido de la fusión de la Fundación València Clima i Energia y del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), cuyo objetivo será "unir todos los recursos y traducir la estrategia urbana y los compromisos climáticos en acciones concretas y coordinadas".

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de València durante la presentación este jueves en el Palacio de la Exposición del Libro Verde de València, que recoge los "hitos" de la Capitalidad Verde Europea 2024. "Esperamos que con este libro los futuros ciudadanos de València aprecien los hitos realizados durante este año de la misma forma que nosotros miramos los ocurridos en el siglo pasado", ha apuntado la alcaldesa.

Acompañada por la concejala de Innovación, Paula Llobet, por el concejal de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia, Energética, Carlos Mundina, y numerosos miembros del gobierno municipal y otras entidades, la alcaldesa ha explicado que ambas iniciativas recogen los logros de València Capital Verde Europea 2024 con el objetivo de consolidarlos y proyectarlos en el tiempo.

"La Capitalidad Verde ha venido para quedarse y estamos decididos a que siga creciendo en los próximos años", ha asegurado la alcaldesa. Para ello, nace el nuevo organismo, 'València Sostenible', que asumirá iniciativas como evaluar riesgos de fenómenos como olas de calor o inundaciones, desarrollar infraestructuras verdes, o definir acciones en campos como la gestión hídrica, los sistemas de alerta y los protocolos de atención ciudadana.

"En definitiva este será un organismo que profundizará en políticas que garanticen un modelo urbano sostenible y resiliente, en línea con las ciudades más avanzadas de Europa", ha continuado.

"HITOS" DE LA CAPITALIDAD VERDE

En esta línea, el Libro Verde de València recoge los diferentes hechos citados por el consistorio como los "hitos" de esta Capitalidad Verde Europea. "Hemos conseguido generar tal infraestructura verde y biodiversidad urbana que el 70% de los vecinos de València viven ahora a cinco minutos de un espacio verde. València es además una ciudad reconocida por su movilidad sostenible y por la recuperación de espacio peatonal y la proximidad de la gran mayoría de ciudadanos al transporte público", ha destacado Llobet.

"Hemos impulsado tanto la huerta como la alimentación saludable y sostenible, apostando por la inversión en mercados municipales. Además, continuamos trabajando en la innovación climática y el turismo sostenible", ha continuado la concejala. Como elementos clave de estos aspectos ha destacado la mejora en la calidad del agua y la reducción de pérdidas de la red así como el incremento de ahorro energético de un 25% en instalaciones de la administración.

Por su parte, durante la presentación, la alcaldesa ha señalado como elementos claves de esta capitalidad el Pacto por el Clima alcanzado por las ciudades misión y capitales verdes -plasmado en la Carta Verde de Valencia suscrita por 98 ciudades de 13 países- y el pacto político por l'Albufera entre los 13 municipios ribereños para impulsar su declaración como Reserva de la Biosfera de la Unesco.

De acuerdo a Catalá, este último es "un hito que cobra una dimensión aún mayor tras la dana, tanto por la necesidad de recuperar un entorno especialmente golpeado por la riada, como por la capacidad del humedal para absorber y laminar la riada y proteger vidas".

Asimismo, la alcaldesa ha destacado especialmente "el aumento de zonas verdes en la ciudad" durante esta capitalidad, "que ha pasado de una tasa de 7,5 metros cuadrados de zona verde por habitante en 2024 a casi 9 metros cuadrados hoy", ha asegurado.

Como parte de este acuerdo por la sostenibilidad y en la línea del nuevo organismo 'València Sostenible', la alcaldesa ha asegurado que "la Capitalidad Verde de Valencia ha venido para quedarse y vamos a ir a más". Así se ha referido al proyecto del Parque de Desembocadura, que formará una unidad con la zona verde del PAI del Grao. "Es el buque insignia de una estrategia que nos permitirá alcanzar antes de 2030 los 11 metros cuadrados de zona verde por persona, por encima de la cifra recomendada por la OMS para ese horizonte y que se sitúa en los 10 metros", ha recalcado.

Todos estos "logros" han sido documentados en el Libro Verde de València, que ha querido demostrar que "València quiere innovar y avanzar en la sostenibilidad".

CUBIERTA DE CÁSCARA DE NARANJA E ILUSTRACIONES DE PACO ROCA

Para la elaboración de este libro se ha contado con la participación de Cristina Alonso y Raül Vicent de Fase Estudio como diseñadores del libro y con la firma Sirope LAB para la elaboración de la portada, que está hecha de manera artesanal con cáscara de naranja.

"Este diseño representa no solo a la Capitalidad Verde Europea, sino también a todos los valencianos y el diseño valenciano", ha recalcado Alonso. El libro está redactado en tres idiomas: castellano, valenciano e inglés. Sus páginas son todas de papel 100% reciclado y la tinta empleada ha sido reducida a dos colores para evitar desaprovechar material: el negro y el verde València representativo de la capitalidad.

La publicación ha sido elaborada por el equipo técnico de la Fundació València Clima i Energia y redactada por profesionales de la fundación municipal, con experiencia en gestión energética, planificación urbana, resiliencia climática y participación ciudadana.

Para aligerar el contenido histórico y técnico de las páginas escrito en tres idiomas diferentes, el interior del libro no solo está plagado de fotografías y gráficos, sino también con ilustraciones elaboradas por el artista valenciano y Premio Nacional, Paco Roca. Para él, participar en este libro "ha sido todo un honor". "Al igual que intentamos hacer nuestra casa lo más habitable y humana posible, tenemos que hacer lo mismo con nuestra ciudad", ha señalado Roca, sobre la capitalidad.

COMPROMÍS: "ES HIPOCRESÍA MÁXIMA"

Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís Sergi Campillo ha considerado que la presentación del Libro Verde es "hipocresía máxima" por parte de la alcaldesa. Así, ha criticado que este documento "llegue de la mano de un gobierno municipal", formado por PP y Vox, que "no cree en las políticas de lucha contra el cambio climático" y que "en solo dos años ha conseguido que haya más coches en la ciudad que antes".

Campillo ha señalado, en un comunicado, que este ejecutivo "está liderado por una fuerza que niega o banaliza el cambio climático". "Es un gobierno que ha descartado el Corredor Verde, una oportunidad histórica para renaturalizar los barrios del sur de la ciudad solo por su obsesión en introducir coches donde ahora no los hay", ha dicho.

El representante de Compromís ha añadido que el equipo de Catalá "también ha dejado de lado el proyecto del delta verde que habría conectado el Jardín del Túria con el Parque de Desembocadura en el Grao".

"No creen en la renaturalización, no apuestan por una transformación real para adaptar la ciudad al cambio climático. Solo buscan la foto" y "no toman decisiones valientes", ha expuesto Sergi Campillo, que ha pedido al gobierno local "menos greenwashing, menos fotos y más creerse de verdad las políticas verdes" y ha reclamado la aplicación del Pla Verd aprobado en el anterior mandato.