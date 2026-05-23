Catalá asegura que la comunidad del edificio de Campanar es un "ejemplo" y un "aprendizaje": "Son muy valientes"

Archivo - El esqueleto del edificio tras el incendio. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que la comunidad de propietarios de los bloques de viviendas de la calle Rafael Alberti número 2 de València, en el barrio de Campanar, "siempre será" un "ejemplo" y un "aprendizaje" porque, según ha recalcado, "son muy valientes".

Así lo ha expresado la primera edil, este sábado, a preguntas de los periodistas en una visita a los trabajos de rehabilitación del edificio de Campanar que sufrió un incendio en febrero del 2024.

Para Catalá, "este edificio y esta comunidad siempre serán, de alguna manera, un ejemplo y un aprendizaje". La primera edil ha puesto en valor que "en estas circunstancias tan terribles, a partir de ellas puede surgir un punto y seguido, pero nosotros decidimos que era un punto y aparte" porque "lo que había pasado aquí requería una reflexión".

En este punto, ha recalcado: "Nos hemos puesto todos manos a la obra; hemos cambiado nuestra ordenanza de licencias y la hemos adaptado a todas las recomendaciones de bomberos. A partir de esas modificaciones, hemos cambiado la distribución de las escaleras de emergencia de todas las futuras construcciones de València".

También ha dicho que desde el equipo de gobierno se han dado "indicaciones" sobre las fachadas de estas características, así como "consejos" que han trasladado los bomberos y los cuerpos de emergencia. "Exigimos una ficha técnica a todas las comunidades cuando tienen la licencia para que esa ficha se quede en el Ayuntamiento. Para que si hay alguna incidencia, los bomberos tengan una ficha de intervención operativa en una comunidad de vecinos, de forma que conozcan la construcción y puedan planificar y organizar un operativo de forma inmediata", ha comentado.

Además, ha resaltado "otros pasos" adoptados por la corporación municipal, como bonificar el 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a todas las comunidades que decidan cambiar la fachada, que tuvieran fachada similar a la del edificio incendiado en Campanar y que decidieran hacer un cambio de fachada.

"Esta comunidad se ha visto beneficiada de esta bonificación con un ahorro de medio millón de euros. Creo que es muy interesante este tipo de iniciativas. Hay muchas comunidades que se han acogido y que están haciendo la reflexión oportuna", ha aseverado.

Por tanto, ha continuado Catalá, "para mí muy especial esta visita, la verdad es que no la había hecho hasta ahora porque creo que tenía que esperar el momento y, aunque he estado acompañando a los propietarios, no había accedido a las viviendas".

Como alcaldesa, ha indicado que ha sentido "mucha alegría", aunque ha manifestado no poder olvidar "nunca" a las personas que perdieron la vida en el incendio. "Yo, como alcaldesa, desde luego, haré todo lo posible para que estas cosas nunca vuelvan a suceder", ha apostillado.

OBRAS

Un año después de que el Ayuntamiento de València concediera la licencia para su rehabilitación, los trabajos avanzan "a buen ritmo", tal y como ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que la Concejalía de Urbanismo y Licencias "trabajó contrarreloj para dar la licencia en tiempo récord para que los vecinos pudieran volverán a sus casas".

En estos momentos, están finalizadas las reparaciones estructurales y más de la mitad de los trabajos de la fachada ventilada están realizados y la previsión que su ejecución podría finalizar a finales de verano. Además, las instalaciones de las viviendas están "prácticamente acabadas" y esta semana han empezado a colocarse el pavimento de las viviendas y a partir de junio se procederá al montaje de las cocinas.

Durante la visita se ha podido comprobar que los vestíbulos del ascensor colocados y se encuentran varias plantas con las viviendas enlucidas y se está empezando a dar la primera capa de pintura.

"Creo que la colaboración entre el Ayuntamiento y los propietarios ha funcionado muy bien y estamos orgullosos de cómo los trabajos van a buen ritmo. La previsión es que a finales de año se terminen las obras y a partir de ahí, los vecinos puedan ir regresando a su casa, algo que nos llena de esperanza y de ilusión", ha señalado la alcaldesa.

Por su parte el Presidente de Aproicam, Enrique Salvador, ha agradecido al Ayuntamiento la "celeridad" con la que aprobó la licencia para comenzar los trabajos de rehabilitación, "sino cuando sucedió el incendio, la reubicación de los vecinos y vecinas en el barrio de Safranar", y ha explicado que sigue la coordinación con el Ayuntamiento "de cara a las licencias y permisos que se han de tramitar al final de la obra para que los vecinos vuelvan a sus casas lo antes posible".