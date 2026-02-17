Catalá asistirá este miércoles a la comisión mixta de la dana pero lamenta que este organismo llega "demasiado tarde"

La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen de archivo - JORGE GIL-EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que asistirá este miércoles a la reunión de la comisión mixta por la dana entre el Gobierno de España y la Generalitat, que se celebrará en Riba-roja de Túria (Valencia), aunque ha lamentado que este organismo de coordinación llega "demasiado tarde" tras la catástrofe que arrasó buena parte de la provincia y dejó 230 víctimas mortales.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir en el Ayuntamiento de València a la Junta Local de Seguridad para las Fallas 2026, la víspera de la celebración de la primera reunión de esta comisión, que fue acordada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un encuentro entre ambos el pasado diciembre.

Al respecto, la alcaldesa de la capital valenciana, cuyas pedanías del sur también se vieron afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024, ha incidido en que esta comisión mixta llega "demasiado tarde como para que podamos los municipios obtener alguna cuestión más allá de los retos comunes que 16 meses después nos han aguardado".

"Lo primero que tengo que decir es que una comisión mixta que se crea 16 meses después de este incidente es una comisión mixta que llega demasiado tarde, como para que los ayuntamientos, evidentemente, más allá de los retos globales que ya deberían haber sido abordados y que vamos a poner sobre la mesa, obtengamos alguna cuestión distinta a la que hemos hecho a pulmón, en nuestro caso, en muchísimos casos", ha argumentado.

De hecho, ha calificado de "vergüenza" que este foro se constituya 16 meses después de la tragedia. "Perdónenme, pero es que no lo puedo decir más claro, es que en otras comunidades se creó en un mes y aquí han tratado 16", ha denunciado.

No obstante, ha asegurado que esta tardanza viene "en consonancia con lo tarde que desplegó el Gobierno de España el Ejército en la dana" y ha considerado que este horizonte temporal "no es aceptable".

Dicho esto, ha abogado por poner "sobre la mesa" la necesidad de impulsar un plan sur metropolitano y las grandes obras hídricas "que nadie está pensando, que nadie está cometiendo y que es necesario que se cometan". "Yo siempre hablo del plan sur metropolitano, que lo llamen como quieran. Lo digo así para que todo el mundo entienda de lo que estoy hablando", ha apostillado.

Además, se ha preguntado "qué más tiene que pasar en este territorio para que haya una inversión del Estado muy importante y muy emblemática" y ha resaltado que la Generalitat y el Ayuntamiento de València van a ponerlo precisamente "encima de la mesa" porque es una "necesidad" para que "no sigamos esperando que nos lleguen cosas que corresponden y que nos lleguen mucho antes".

Finalmente, preguntada por si asistirá a la reunión de la comisión mixta este miércoles en el Castillo de Riba-roja de Turia (Valencia), una de las poblaciones que resultó gravemente afectadas por la dana, ha contestado: "Por supuesto".