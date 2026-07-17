Catalá, Barcala y Carrasco repetirán como candidatos del PP a las alcaldías de València, Alicante y Castelló

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá (c), junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), y a la alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco (i), durante una visita al ayuntamiento de la capital valenciana - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

A CORUÑA/VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de València, Alicante y Castelló de la Plana, Mª José Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco, respectivamente, repetirán como candidatos del PP a las alcaldías en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Así lo ha confirmado este viernes el PP, que ha aprobado la lista de candidatos de las capitales de provincia de toda España para las próximas elecciones municipales. Renovarán 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los presentará públicamente este sábado en un acto de proclamación en Santiago de Compostela y posará con ellos en una foto de familia.

Tras una reunión del partido en A Coruña, el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, ha recordado que en las elecciones de 2023, la formación pasó de gobernar en nueve a 30 capitales de provincia. "Aspiramos a lo máximo en las municipales de mayo, a gobernar en todas y cada una de ellas", ha recalcado en una comparecencia junto al secretario general del PP, Miguel Tellado.

Además, Calvo ha destacado que, de un total de 50 candidatos 'populares' a las alcaldías, "21 serán mujeres", entre ellas Catalá y Carrasco en el caso de València y Castelló de la Plana. Ambas gobiernan desde 2023 y junto a Vox, mientras Barcala lo hace en solitario y desde 2018.

En un comunicado distribuido por el PP de Alicante, Barcala agradece el apoyo de la dirección nacional del PP y se muestra "convencido" de que responderá a esa confianza en las elecciones "con un nuevo respaldo mayoritario de los alicantinos para darle continuidad y seguir avanzando en el proceso de transformación urbana, estructural y social" de la ciudad, que según él "vive el mejor momento de su historia". "Y afronto esta nueva etapa con la máxima ilusión y todas mis energías puestas en continuar trabajando sin descanso por Alicante", asevera.

El pasado 19 de junio, en una visita a las fiestas de Fogueres en Alicante, Tellado adelantó que la dirección del partido "quiere" que Barcala "siga siendo" el alcalde. "Es un alcalde de los buenos (...). Es un alcalde del 40 por ciento del voto. De esos hay pocos en España", dijo el 'número dos' del PP.