Catalá, sobre que Bernabé encabece las listas del PSPV al Congreso: "El único 'uno' que me preocupa es Sánchez"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que el "único número uno" que le "preocupa" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha calificado de jefe del Ejecutivo "nefasto" para España. Según Catalá, este país "necesita verdad, trabajo de verdad y gestión", en el marco de las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 29 de noviembre.

En estos términos se ha expresado la primera edil preguntada sobre qué le parece que la secretaria general del PSPV de la ciudad, Pilar Bernabé, encabece la lista del Partido Socialista de la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados, en atención a medios en el VI Congreso Nacional de Agentes Tutores y Tutoras, en València.

"Sinceramente, a mí el único número uno que me preocupa es Pedro Sánchez. Creo que es un presidente nefasto" para España y "este país necesita verdad, trabajo de verdad, gestión, necesita trabajar por la vivienda, por la seguridad, por la convivencia, por la economía y necesita dejar de hablar de escándalos, de corrupción y de mentiras", ha resumido Catalá.

Por tanto, ha apostillado, "el único número uno que me preocupa y me ocupa es Pedro Sánchez", quien para Catalá "tiene que dejar de ser presidente del nuestro país". "Cuando antes, mejor", ha remachado.