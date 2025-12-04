Catalá carga contra el PSOE por Francisco Salazar: "La defensa de la mujer no va en función de si nos interesa o no"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha criticado este jueves al PSOE tras las informaciones sobre la gestión que ha hecho el Partido Socialista de las denuncias contra el exdirigente Francisco Salazar y ha instado a esta formación a hacer un "ejercicio de honestidad" porque "la defensa de la mujer no va en función de si nos interesa o no".

Así lo ha indicado la alcaldesa de València a los medios de comunicación a su llegada al acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Consell de Juanfran Pérez Llorca.

Catalá ha expresado su condena ante los tres casos de violencia de género recientes --este jueves se guardan minutos de silencio ante las instituciones por la joven asesinada en Alicante-- y ha afirmado que desde el PP "no vamos ni a dejar de reivindicar una sociedad libre de este tipo de lacras, ni tampoco vamos a hacer hipocresía ni con la igualdad ni con la violencia de género".

"Yo estoy muy preocupada por las informaciones que han salido respecto de un gobierno de Pedro Sánchez que manda callar a personas que han sufrido determinadas actitudes del señor Salazar. Espero de verdad que el Partido Socialista, al acabar el día, haga un ejercicio de honestidad" y "reconozca los errores", ha dicho la alcaldesa, que ha advertido: "Aquí no valen los silencios, la igualdad no es selectiva, la igualdad no va por barrios y la defensa de la mujer no va en función de si nos interesa o no".

En esta línea, ha señalado que espera "de verdad" que "a lo largo de la mañana y del día, el Partido Socialista y sus máximos responsables condenen a quienes han mandado callar a mujeres víctimas y, sobre todo, asuman sus propias responsabilidades" al frente de un partido al que considera que "desde luego ya no le cabe nada más".

"No le cabe nada más", ha insistido, para añadir que en el PSOE hay "de todo: prostitución, abuso, personas en la cárcel, corrupción... Yo de verdad espero mucho más de un Partido Socialista que es necesario para España y que tiene que empezar a cambiar totalmente".