Catalá carga contra el "silencio cómplice" de Bernabé a los casos de acoso en el PSOE: "Ha fallado estrepitosamente"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, la 'popular' Mª José Catalá, ha criticado a la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, por su "silencio cómplice" a los casos de machismo y acoso sexual en el seno del Partido Socialista. "Ha fallado estrepitosamente", ha aseverado sobre la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV en València.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas por la situación actual del Gobierno de Pedro Sánchez tras salir a luz estos casos en las filas socialistas.

Catalá, que gobierna junto a Vox en València, ha asegurado que "se ha caído el velo de la gran mentira del Partido Socialista", ya que ha recordado que "uno de sus valores teóricamente esenciales es la defensa de la igualdad y la mujer". Ha lamentado que haya habido denuncias ante las que "no se ha actuado" y que "se han silenciado" sin "tomar las decisiones oportunas".

"El feminismo del Partido Socialista era la gran mentira, porque la defensa de la mujer no puede ir en función de si le viene o no bien al líder en cada momento. Tiene que hacerse siempre", ha sostenido.

Según ha argumentado, han fallado "estrepitosamente" tanto la dirección del PSOE como "especialmente" su responsable de Igualdad. "Su silencio cómplice es bochornoso y a mí me avergüenza", ha dicho sobre Bernabé.

"LO QUE MÁS LAMENTO ES QUE SEA VALENCIANA"

Es más, Catalá ha afirmado que lo que más lamenta "es que sea valenciana" porque "esperaba más de las valencianas en la dirección nacional del Partido Socialista", también en alusión a la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Y ha rematado: "En este contexto de corrupción, prostitución pagada con dinero público y silenciar a las mujeres que han sufrido abusos dentro de un partido, lo mejor que puede hacer el Partido Socialista es refundarse, porque evidentemente sus valores fundacionales están todos absolutamente en el suelo".