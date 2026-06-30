Catalá, convencida que antes del 18 de julio se despejarán las candidaturas autonómicas del PP "con absoluta normalidad"

Archivo - Maribel Sánchez Torregrosa, Elías Bendodo, Juanfran Pérez Llorca, Vicent Mompó y María José Catalá, en una imagen de archivo en la sede del PPCV - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y líder del PP de la ciudad, Mª José Catalá, se ha mostrado "convencida" de que durante las próximas semanas hasta el 18 de julio --día en el que los candidatos 'populares' de las capitales de provincia celebrarán un acto en Santiago de Compostela-- las candidaturas autonómicas del partido a las elecciones de 2027 "se van a despejar con absoluta normalidad".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas por la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo viernes a Castelló de la Plana, donde participa en un foro de las diputaciones gobernadas por los 'populares', y por si ese acto sería el momento adecuado para que confirme si el jefe del Consell y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, será el candidato electoral a presidir la Generalitat.

Catalá ha señalado que "ya hay un cronograma fijado por parte del Partido Popular nacional". "De hecho --ha destacado--, el próximo 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para un acto de nombramiento oficial de sus candidatos".

"Estoy convencida de que desde aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad", ha añadido, y ha asegurado que ser hará "con toda la tranquilidad y con toda la calma del mundo, siguiendo el cronograma que fija el partido nacional".

Según la primera edil, los 'populares' están "totalmente en plazo y en tiempo" para nombrar a los candidatos autonómicos. "Yo creo que durante estas próximas semanas se van a despejar todas esas candidaturas para que empecemos a trabajar en ese tiempo con absoluta normalidad", ha abundado.

"MORANT Y TODO EL PSOE SON LO MISMO QUE SÁNCHEZ"

Cuestionada por el hecho de que la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, vaya a anunciar previsiblemente este miércoles en su ciudad, Gandia, su candidatura a las primarias de los socialistas valencianos a la Generalitat, Catalá ha remarcado que ella suele ser "muy respetuosa con los adversarios, sobre todo en los temas orgánicos": "Sé que anuncia su candidatura, que tendrá que tener un proceso interno y, por tanto, pues absoluto respeto a lo que haga el Partido Socialista".

Dicho esto, ha criticado: "Para mí todo el Partido Socialista: Diana Morant, la delegada de Sánchez, todos, son lo mismo que Sánchez", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los casos judiciales que afectan a exdirigentes socialistas y a familiares del también líder del PSOE.

"Al final, lo que yo pienso del Gobierno de Sánchez es que está en una situación agónica, sin posibilidad de aprobar presupuestos, sin posibilidad de hacer ninguna acción política. Creo que este país necesita un cambio y lo mejor que podrían hacer es adelantar elecciones generales", ha exigido la 'popular'.