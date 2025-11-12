Catalá, "convencida" de que PP y Vox alcanzarán un acuerdo para investir a Pérez Llorca: "Hay que tener palabra"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en la ciudad de València y alcaldesa de la capital, María José Catalá, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones entre PP y Vox permitirán alcanzar un acuerdo para investir al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat. "Para tener principios hay que tener palabra", ha aseverado.

Así se ha expresado este miércoles la primera edil en declaraciones a los medios de comunicación, primero en el Puerto de València, tras la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), y posteriormente en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

En este sentido, al ser preguntada en el Puerto sobre si teme alguna maniobra de Vox que pueda desestabilizar un pacto entre ambas formaciones, Catalá ha asegurado que no la teme. "Yo creo que para tener principios hay que tener palabra", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que "un cambio de la persona no tiene por qué alterar unas relaciones de dos partidos políticos".

En la misma línea, en declaraciones posteriores, al ser interpelada sobre si cree que las negociaciones entre PP y Vox llegarán a buen puerto, Catalá se ha mostrado "convencida de que sí".

"Vox y el Partido Popular firmaron un acuerdo que no hablaba de nombres, que hablaba de proyectos políticos. Lo firmaron hace dos años y, por tanto, no tendría por qué haber ningún problema en continuar con ese acuerdo de gobierno", ha insistido Catalá.