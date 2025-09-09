Catalá defiende que el debate del estado de la ciudad se ha convocado "como siempre" y con los plazos del reglamento

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido este martes que el pleno de debate sobre el estado de la ciudad, que se celebrará este jueves, se ha convocado "como siempre se había convocado" y con los plazos que marca el reglamento. "Cosa bien distinta es que el equipo de gobierno lleve bastantes semanas ya trabajando y a algunos les pille recién aterrizados. Pero bueno, es ponerse", ha apuntado.

Así lo ha dicho en una visita a las obras del nuevo edificio de Bomberos, en el Parque Central, al ser preguntada por las críticas de la oposición en el consistorio que le han cuestionado que la convocatoria se haya hecho con solo 48 horas de antelación.

"El debate del estado de la ciudad el año pasado fue el 16 de septiembre; este año, el 11. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos cuáles son las fechas. Y se ha convocado como siempre se había convocado", ha detallado la primera edil.

En esta línea, ha subrayado que tiene la "suerte" de "haber sido la líder de la oposición antes de ser alcaldesa de València" y concoe "perfectamente cómo se convocaban en la etapa anterior los debates del estado de la ciudad: con los plazos que se marca en el reglamento, que es como se ha hecho en esta ocasión".

En este sentido, ha "invitado" a la oposición "a que se pongan con rapidez y diligencia y seguro que el debate resulta enriquecedor para la ciudadanía, que es un poco el objetivo".

Respecto a lo que anunciará en el pleno, ha afirmado que ya desde la pasada semana ha fijado "las líneas" que marcarán el curso político. "Yo creo que la parte de vivienda para nosotros siempre ha sido un eje nuclear y lo va a seguir siendo", ha dicho, así como "cuidar a la ciudad en todos los sentidos. No solo en mejorarla, en hacer nuevas dotaciones públicas, en mejorar su imagen y su aseo urbano y su situación de habitabilidad, su confort".

La alcaldesa ha incidido en también "cuidar la ciudad en materia de prevención" después de una legislatura en la que ya se han vivido "dos grandes incendios, una dana y un apagón histórico, del que por cierto todavía apenas se saben las causas" y que "es cierto que repercutió negativamente en los servicios públicos".

"Eso nos ha hecho reconsiderar seriamente que esta etapa es una etapa en la cual se pueden dar contratiempos, incidentes, catástrofes... se pueden dar este tipo de cuestiones y tenemos que estar preparados", ha manifestado, y ha recalcado que su objetivo, por ello, es que la ciudad "sea mucho más fuerte".

"Y yo voy a dedicarme a que la ciudad sea fuerte, que tenga sus servicios totalmente preparados para cualquier incidencia", ha precisado como líneas que trazará en el debate.