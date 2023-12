Catalá denuncia que el Ayuntamiento de València perderá 10 millones de euros de fondos EDUSI por "falta de ejecución"

Defiende introducir "algunas mejoras" en el plan del Cabanyal para dejar su "sello" y garantiza que no se retrasará su puesta en marcha



VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha denunciado que el Ayuntamiento perderá 10 millones de euros de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) por la "falta de ejecución" que ha atribuido al anterior ejecutivo municipal --el Govern del Rialto--. "No entiendo cómo el grado de ejecución ha podido ser tan bajo en ocho años", ha sostenido.

Catalá, en declaraciones a los medios este miércoles durante su visita al barrio del Cabanyal, ha asegurado que esta misma mañana ha recibido una carta del Ministerio de Hacienda en la que informa que no se van a prorrogar los fondos EDUSI. "No nos van a dar más plazo y, por lo tanto, el Ayuntamiento tendrá que poner a pulmón 10 millones de euros que perdemos de fondos europeos", ha explicado.

La alcaldesa ha afirmado, al respecto, que cuando su equipo accedió al gobierno se encontraron que desde 2016 el grado de ejecución de los proyectos EDUSI "era tan solo al 25 por ciento" y ha defendido que en apenas seis meses "hemos logrado llegar al 52%", aunque ha lamentado que "no es suficiente".

"No sé qué planteamiento tuvo el gobierno anterior con la EDUSI, no sé cómo el grado de ejecución ha podido ser tan bajo, no sé cómo se puede hacer bandera del Cabanyal cuando después en realidad se ha dejado de invertir muchísimo dinero que venía de Europa en el barrio", ha argumentado.

Por ello, ha cargado contra la oposición por dar "lecciones todos los días de si vamos a perder fondos europeos", a quien ha afeado que ahora "por su culpa vamos a perder más de 10 millones de euros". "Es lamentable que en los últimos ocho años no hayan sido capaces de ejecutar fondos europeos y que perdamos más de 10 millones de euros que vamos a tener que poner nosotros de nuestro presupuesto municipal", ha insistido. "Poquitas lecciones que estoy calentita con lo que me he encontrado", ha espetado.

Catalá ha advertido de que la negativa de prorrogar los fondos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) supondrá que se vean afectadas inversiones de dotaciones municipales que el Ayuntamiento tendrá que financiar con recursos propios para "no perjudicar a los vecinos" del barrio.

Así, ha precisado que será el caso del centro de día para personas mayores, el centro cívico, la escuela infantil de primer ciclo, el centro de empleo y formación, la reurbanización del borde oeste del barrio, el programa de Movilidad Inteligente y la rehabilitación de las fachadas y cubiertas del mercado.

"REVISAR" EL PLAN DEL CABANYAL

Por otro lado, preguntada por el plan del Cabanyal, ha asegurado que su partido ha apoyado la tramitación urbanística del mismo, aunque ha apostado por introducir "algunas mejoras" que, según ha asegurado, no van a suponer "en ningún caso que se ralentice" su puesta en funcionamiento. Se trata, ha indicado, de poner su "sello", puesto que ha defendido que el plan se puede desarrollar "de otra manera". "El gobierno anterior, en ocho años, lo único que hizo fue un plan", ha criticado.

Así, ha garantizado que el equipo de gobierno que ella lidera --conformado por el PP y Vox-- "va a continuar" con el plan del Cabanyal. En esta línea, ha apostado por "revisar" el mismo para garantizar que no se masifique la presencia de apartamentos turísticos en la zona, tras advertir de la "excesiva proliferación" de estos apartamentos en "los últimos años". "Se ha consentido, legales e ilegales, pero es excesiva", ha incidido.

También ha considerado necesario revisar la penetración en el barrio para abordar la permeabilidad y accesibilidad desde la zona de Blasco Ibáñez, siempre, ha recalcado, "respetando todas las medidas del plan y la protección cultural". "En su día se planificó como una especie de muralla verde que no dejaba de ser una muralla verde pero una muralla", ha apuntado.

No obstante, ha aclarado que "nunca" ha pensado en "volver a poner una muralla" entre el Cabanyal y el resto de la ciudad. "Hay situaciones, hay cositas a las que a mí me gustaría dar una pensada con los técnicos", ha expresado.

La alcaldesa ha aprovechado para afear a la oposición "dónde está tanta apuesta por el Cabanyal": "Aquí se ha hecho un plan urbanístico, se han permitido apartamentos turísticos legales e ilegales sin ningún tipo de limitación y además se han perdido 10 millones de euros de fondos europeos".

Finalmente, Catalá se ha mostrado "encantada" de recibir a los vecinos del Cabanyal, a quienes ha avanzado que explicará "lo que estoy haciendo en su polideportivo y lo que voy a hacer a pulmón con el presupuesto municipal". "A ver si puedo recibirles la semana que viene y les cuento los 10 millones de euros que el gobierno municipal anterior ha dejado de invertir", ha añadido.

"DEJAR MORIR TODO LO QUE ESTABA INICIADO"

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de "buscar excusas para volver a castigar" al Cabanyal y el Canyamelar y de "volver a los tiempos de la estrategia del Partido Popular para destruir el barrio y entregarlo a los especuladores". "Hoy ha dejado claro que va a dejar morir todo lo que estaba iniciado o en vías de comenzar y que va a bajar los brazos y no va a continuar las últimas obras que quedaban pendientes", ha denunciado.

"Sin hablar con el Ministerio ni consensuar nada porque no está dispuesta a que el Ayuntamiento siga invirtiendo en el barrio para rehabilitar un barrio que el PP destruyó", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que la visita de la alcaldesa al Cabanyal de este miércoles "describe muy bien lo que va a ser el mandato de Catalá".

Gómez ha subrayado que la primera edil "no va a poder inaugurar ninguna obra que no sea fruto del trabajo del PSOE porque no ha puesto ni un proyecto ni una idea encima de la mesa" y ha defendido que gracias a la aprobación del plan del Cabanyal la alcaldesa "no podrá arrasar el barrio y volver a plantear la prolongación de Blasco Ibáñez a costa de destruir las casas y las vidas de las vecinas y vecinos".

"Salir hoy a decir que se pierden inversiones es un ejercicio de cinisimo e hipocresía sin parangón por parte de una persona que forma parte del partido que intentó destruir el barrio", ha considerado la edil socialista, al tiempo que ha advertido de que "la mayoría de las inversiones están ejecutadas y muchas están en marcha".