Catalá, dispuesta a que València acoja eventos que "repercutan positivamente en el lobby valenciano del cine"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado el interés de la ciudad y del equipo de gobierno municipal por acoger eventos que "repercutan de forma positiva en el lobby valenciano del cine". En este sentido, ha manifestado que el concejal de Cultura, José Luis Moreno, está "trabajando" y "seguramente en un tiempo se desvelará sus planes".

"Yo no me niego en absoluto, más bien al contrario; lo dejo en sus manos porque creo que son las mejores manos. Estoy dispuesta a traer cualquier tipo de acontecimiento vinculado con el cine. Ahora bien, siempre pasará por el criterio de José Luis y siempre será positivo para el cine valenciano, estoy segura".

Así lo ha señalado la primera edil, que este jueves ha recibido en el consistorio a una representación de los valencianos nominados a la próxima edición de los Premios Goya, que se entregan el próximo 28 de febrero en Barcelona.

Catalá ha recalcado que, "casualidad o no, es el año que posiblemente más valencianos están nominados, ya que tenemos 39 nominaciones entre profesionales, empresas y productoras valencianas con nominaciones muy variadas que reflejan el amplio espectro de talento que tiene el cine valenciano".

"Nosotros --ha continuado-- queremos acompañar el talento valenciano y, sobre todo, hacer ese lobby de la cinematografía que es tan importante para este sector muy bueno en nuestra tierra y que merece el respaldo institucional que de alguna manera queremos prestarles".

En este punto, y preguntada por los medios por si València se plantea albergar otra gala de los Goya u otros galardones como los Forqué o los Feroz, la alcaldesa ha declarado: "La verdad es que estamos trabajando. Yo tengo la gran suerte de tener como concejal a una de las personas que posiblemente más sepa de esta industria, de toda la Comunitat Valenciana José Luis Moreno, y siempre me dejo guiar por él".

Ha agregado que el regidor "está trabajando sobre todo en que si acogemos este tipo de acontecimientos y eventos, que sea positivo y siempre repercuta de forma positiva en el lobby valenciano del cine".

"Estamos trabajando, no es solo tener una gala por tener una gala, por mayor gloria de la ciudad ni mayor repercusión de la ciudad. Lo que estamos trabajando es realmente que todo lo que acojamos sea positivo para el cine valenciano y en eso está trabajando José Luis que, seguramente, en un tiempo se desvelará sus planes".

La alcaldesa ha recordado que "lo primero que hemos empezado a hacer es ser un gran escenario de rodajes" y ha puesto como ejemplo la filmación de gran parte de 'La cena' en el Palacio de Comunicaciones de la capital. "Hemos convertido la ciudad en una gran posibilidad para los productores valencianos de hacer rodajes excepcionales en su ciudad", ha proclamado.

Precisamente, entre los profesionales nominados a los Goya 2026 que han acudido a la cita en el Ayuntamiento figura Ana Camacho, productora ejecutiva de la película de 'La cena' en Turanga Films.

"Tener ocho nominaciones en este año, en el que ha habido una buenísima cosecha de películas españolas, es todo un honor. Además estamos especialmente contentos porque normalmente las nominadas a Mejor Película suelen tirar hacia el drama y 'La cena' es una comedia que nos hace pasar un muy buen rato y, además, tiene un trasfondo que hace que llegue el mensaje de una forma amena y distendida", ha comentado.

Interrogada por si es difícil hacer cine desde Valencia, ha señalado que "quizá hace unos años un poco más", pero "ahora estamos en un buen momento puesto que hay productoras valencianas punteras a nivel estatal y a nivel internacional también".

Camacho ha expuesto que "se debe al esfuerzo mayoritario de las productoras independientes", pero también ha agradecido el apoyo de instituciones valencianas como el Institut Valencià de Cultura o À Punt, "clave para que producciones valencianas puedan comenzar las financiaciones de sus películas".

El director de Hampa Studio, Álex Cervantes, hace gala de una doble nominación por el largometraje de animación 'El tesoro de Barracuda' y el corto 'Buffet Paraíso'. "Estamos un poco nerviosos, lo que pasa es que este año es muy complicado, porque los competidores son súper buenos. Bueno, veremos. Yo quiero ir a la fiesta a beber vino, básicamente", ha dicho entre risas.

Considera que lanzar proyectos desde Valencia "es complicado porque realmente todos los profesionales suelen estar en Madrid Barcelona o fuera". No obstante, ha enfatizado que "en cuanto a ayudas, el Gobierno valenciano ayuda mogollón".

Otro nominado a mejor largo de animación, el productor Ramón Alòs, por 'Olivia i el terratrémol invisible', apunta que "es complicado hacer cine en general en España, especialmente por las fuentes de financiación que están relacionadas también con la cada vez más menguante presencia de público para películas españolas".

"Hay siempre dos, tres, cuatro o cinco películas al año que tienen un público, mientras el resto estamos un poco con dificultades para llegar a eso y, como consecuencia, nos crea problemas de financiación, que es el principal de todo el cine español", ha apostillado.

A pesar de la gran calidad que hay este año en su categoría, afirma hay "ilusión" por lograr el 'cabezón'. "Ilusión tenemos, pero hay que ser realistas, hay muchísima competición", concluye.