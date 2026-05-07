Catalá, sobre la encuesta electoral de Camps: "La autoestima es una cosa fantástica que tenemos que cuidarnos mucho"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y presidenta del PP la ciudad, María José Catalá, ha señalado este jueves, preguntada por la encuesta encargada por el expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps que le da como candidato de este partido mejor valorado para la Alcaldía y el Consell, que "la autoestima es una cosa fantástica que todos tenemos que cuidarnos mucho".

Asimismo, ha indicado que "lo raro sería que publicar unas encuestas que le dieran muy mal" resultado para sí mismo. "Lo raro sería que uno se pidiera una encuesta para sí mismo y le saliera mal, ¿no?. Eso sería un poco raro", ha expuesto la primera edil.

A su vez ha manifestado: "Yo estoy muy contenta de que esas muestras, esas encuestas que elabora él mismo para sí mismo le den bien".

Tras ello, María José Catalá ha remarcado que ella "siempre" ha considerado que "València no es un medio" sino "un fin". "Y lo digo para cualquier persona, para cualquier candidato o candidata, que de aquí en adelante van a surgir muchos", ha precisado.

En esta línea, la responsable municipal ha aseverado que "València nunca puede emplearse como un instrumento para reivindicarse ni para hacer una campaña personal". "Creo que València ha de ser un fin. Para mí siempre ha sido un fin y lo he demostrado oportunamente. No un medio para nada, sino un fin", ha insistido.

A este respecto, ha añadido que "València valora que se la tome como un fin, como un objetivo y como un honor y no como un medio para nada". "Creo que eso es muy importante", ha subrayado la alcaldesa.