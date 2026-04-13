Catalá exalta la figura de San Vicente Ferrer y destaca el "honor" de que València "continúe su llegado"

La alcaldesa de València, María José Catalá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha exaltado la figura de San Vicente Ferrer --patrón de la ciudad del que este lunes se conmemora la festividad--, sobre todo por su intelectualidad y trabajo por la protección de los menores. Por lo tanto, es "un honor para la alcaldía y para València que esta ciudad continúe su llegado".

En declaraciones a los medios, la primera edil ha hecho notar que el dominico trabajó "desde su intelectualidad y su bonhomía, creando y sobre todo, poniendo en marcha instituciones fundamentales para esta ciudad, como por ejemplo el Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente, uno de los centros de protección de menores más antiguos de Europa, y una referencia muy importante".

La dirigente municipal se ha congratulado de que el programa festivo, incluidos los tradiciones Miracles de Sant Vicent, se han podido realizar aunque en días pasados ha habido una climatología adversa.

Además, ha recordado que en 2025 la festividad se conmemoraba justo el día en el que el apagón afectó a toda España: "Fue un día muy extraordinario. Hoy teníamos muchas ganas de que se desarrollaran todas las celebraciones y todas las actividades en total normalidad".

UN AÑO DEL APAGÓN: "UN DÍA MUY COMPLICADO"

"Fue un día muy complicado", ha reiterado la alcaldesa, que ha hecho notar que un año después continúa "sin saber exactamente quién produjo ese apago". "Creo que ahí ha habido un apagón informativo sobre las causas que algún día sabremos, pero que me hubiera gustado un año después saberlas", ha apostillado.

En cualquier caso, ha subrayado que "lo importante es que hoy se celebre San Vicent y que no haya ninguna emergencia que alterar la normalidad".

Por otra parte, a la alcaldesa se le ha preguntado por la ausencia de representantes de la oposición en losa actos religiosos. Al respecto, ha señalado que es "habitual que no se participe por parte de la izquierda en las tradiciones de la ciudad de València, como el día del patrón, de San Vicente Mártir o San Vicente Ferrer".

"FALTA DE RESPETO"

"Yo siempre he dicho --ha aseverado--, y lo decía cuando era líder de la oposición, yo digo que siendo alcaldesa, que muchas veces se confunde la distancia de la institución con la falta de respeto a la tradición a la cultura y las personas que han velado durante muchos años por ella".

"Creo que una cosa no quita la otra. Es decir, que la laicidad de la institución política no comporta, ni mucho menos, distancia a un hecho cultural, esencial en la historia de la ciudad, que creo que merece mucho más respeto. Pero bueno, yo nunca fallo, quien falla a San Vicente ya sabrá lo que hace", ha zanjado.