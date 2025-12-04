Catalá felicita a Pérez Llorca por el nuevo Consell: "Un ejercicio de responsabilidad, de serenidad y de sensatez"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha felicitado este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por por "un ejercicio de responsabilidad, de serenidad, de sensatez" en la elección de su nuevo Consell, del que ha dicho que está "muy preparado".

"Creo que la Generalitat Valenciana tiene un trabajo importantísimo en los próximos años de reconstrucción y sobre todo nosotros vamos a trabajar por los valencianos", ha dicho la primera edil de València a su llegada al acto de toma de posesión del nuevo Consell.

A su juicio, "tenemos que transmitirle a la sociedad que no vale cualquiera para gestionar el dinero público y las responsabilidades públicas. Creo que las personas que son técnicamente solventes son, desde luego, un alivio para una sociedad que pide personas profesionales al frente de los cargos públicos".

Catalá ha asegurado que desde el PP no van "a estar al ruido ni vamos a estar a la gresca. Vamos a trabajar porque la gente lo que espera de nosotros es trabajo y menos ruido" y ha afirmado sentirse "muy satisfecha de tener una Generalitat y un Consell que está a la altura de las circunstancias". De hecho, ha dicho que conoce a varios de los nuevos miembros y "son personas muy preparadas".