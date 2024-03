Catalá sobre el incendio de Campanar: "Lo que preocupa no es solo el origen, sino por qué se propagó con tanta rapidez"

La alcaldesa precisa que la misa en la Catedral no es un funeral oficial, sino un acto organizado desde el Azobispado



VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha señalado este lunes, respecto al informe de la Policía Científica sobre el origen del incendio en el bloque de edificios de Campanar, que la parte que más les preocupa como administración "no es solo el origen, sino por qué se propagó con tanta rapidez por la fachada".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en València, donde ha asistido al acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, al ser preguntada por el informe que apunta a que un electrodoméstico pudo originar el fuego registrado el pasado 22 de febrero en una vivienda de uno de los dos bloques arrasados por el fuego en Campanar, cuyo siniestro se saldó con diez víctimas mortales, 15 heridos y 138 pisos destruidos.

Catalá, que ha puntualizado que no puede concretar más respecto al electrodoméstico que pudo originar el fuego, ha defendido la necesidad de determinar "cuáles fueron la causa o el conjunto de causas que generaron esa propagación tan rápida, tan inesperada y que, desde luego, generó tanta alarma y tanto desconcierto y sobre todo tanta dificultad para el cuerpo de bomberos".

"Vamos a esperar ese informe porque es necesario para tomar decisiones, para hacer una evaluación, para hablar con instituciones como el Colegio de Abogados o como la Universitat Politècnica de València, que se han puesto en contacto con nosotros para ver situaciones similares y cómo proceder", ha explicado.

Respecto a la misa que tendrá lugar este lunes por la tarde en la Catedral de València dedicada a las víctimas, la primera edil ha indicado que lleva semanas hablando con el arzobispo, Enrique Benavent, y con las familias para establecer que "no es un funeral oficial". "Quiero dejar esto muy claro, de hecho en mi agenda pública ni siquiera aparece y por supuesto estaré, porque desde el Ayuntamiento de Valencia hemos respetado siempre la voluntad de las víctimas, que no querían un acto oficial con una repercusión excesiva porque todavía están pasando un momento de dificultad", ha remarcado.

Por tanto, al no ser un funeral oficial, ha instado a "respetar todos la voluntad de las víctimas de no generar una excesiva repercusión o atención mediática sobre la entrada y la salida, porque ellos no quieren eso en este momento". Además, ha garantizado que siguen ayudando a los familiares, con "diligencia en la toma de decisiones y en la prevención" y ha vuelto a poner en valor las muestras de solidaridad.

AYUDAS

En cuanto a las ayudas establecidas por la Generalitat para los afectados por el incendio, Catalá ha destacado que "a priori" se han acogido todas las familias y que está "prácticamente todo tramitado, incluso el cobro de la primera parte de las subvenciones".

"Desde luego nuestra oficina continúa abierta, que es la ventanilla única para continuar haciendo trámites oportunos, porque ya sabemos que el decreto del Consell establecía un conjunto de trámites muy amplio, incluso que afectaba directamente a la escolarización de menores y plazas residenciales para personas mayores", ha expuesto.